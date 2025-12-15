Photo:Stock-Asso / Shutterstock.com

すっかり年末ムード漂う12月中旬。来年はどんな年にしようかなとウキウキする今日この頃ですが…嫌な話が聞こえてきました。来年のスマホ業界は、消費者にとって厳しいものになりそうだとか。

価格上昇だけじゃない

昨今の物価高を考えれば、スマートフォンを含め何から何まで値上がりしても特に驚きはしません。スマホ事情に詳しいあちらこちらの人たちが、2026年はさらにスマホが値上がりすると予想しても、だろうなと思うだけのこと。が、それだけではすまないみたい。スマホのスペックは値上がりと比例せず、むしろ下がる可能性があるというのです。

影響をうけるのはメモリ。ここ最近、AI機能搭載でメモリのスペックが上がっていたスマホですが、来年からは一転。メモリ需要の急速な高まりに追いつけず、メモリ16GBなんてモデルはほぼなくなると予想されています。メモリ12GBはプレミアモデル、主流となるのは6GB・8GBあたり。ミッドレンジ枠だと、メモリ4GBなんてモデルも増えそうだとか。

ちなみに、2025年にリリースされたスマホだと、iPhone 17がメモリ8GB、iPhone 17 Pro/ Pro Maxが12GB。Pixel 10が12GB、Pixel 10 Proが16GB。Galaxy S25/ S25 Ultraはともに12GBです。

AIデータセンター需要が影響

ネタ元のAndroid Authorityは、これをAIデータセンター需要の影響と解説。

多くのメモリ製造メーカーが、AIデータセンター向けの次世代メモリであるHBMの製造にシフトしており、結果、パソコンやスマホで使われるDRAMの生産は減少、需要の高まりと合わせてかなりひっ迫する状態になりそうだといいます。

2026年がメモリひっ迫ピークなのか、しばらくはこの状態が続くのか…。来年のスマホ購入は、かなり慎重に見定める必要がありそうです。

Source: Android Authority