ÍèÇ¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡ÖA-class¡×¤¬¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£ËèÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤âÎ³¤¾¤í¤¤¤Î¿Íµ¤Èþ½÷¤¿¤Á5¿Í¤¬Áª½Ð¡Êº£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç4¿Í¡Ë¡£¥Ï¡¼¥ì¥à¥¿¥¤¥à¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú³¤³°±óÀ¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸«¤¿ÁÇ´é¡Û
¡½¡½¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¡ÊÍèÇ¯1·î9¡Á11Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡ÖA-CLASS¡×¡£º£Ç¯¤Ï5¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç4¿Í¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤ò¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
µÌ¡¡µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤âA-CLASS¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ËèÇ¯¿·¶Ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿¹ÏÆ¡¡»ä¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ËA-CLASS¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Á°²ó¤Ï³¤³°¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¹á¹Á¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
µÌ¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢Íü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤¿¤êÉô²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¿¹ÏÆ¡¡»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤êÉô²°¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹áÎø¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÌ¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÌµ¸À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥à¥ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÄ²Ã¡¡»ä¤Ï¼Â¤Ï2021Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA-CLASS¡£Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³èÆ°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥óËÜÈÖ¤â¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´ÅÄ¡¡»ä¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½É´ÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇÇ¯¾¯¤À¤±¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
É´ÅÄ¡¡Î¾¿Æ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤È»ä¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡©
µÌ¡¡»ä¤Ï°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ôºß½»¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¼Ò²ñ¡£¤À¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ë»ä¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¿¹ÏÆ¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ»ä¡¢ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡½¡½±¿Å¾¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÏÆ¡¡¤¤¤¨¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°µ¡¤â¿ÈÊ¬¾ÚÂå¤ï¤ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç......¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉÄ²Ã¡¡»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÌ¡¡»ä¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤ËÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼®Î¤¤Á¤ã¤ó¤â¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¹ÏÆ¡¡¹áÎø¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£»ä¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡£
É´ÅÄ¡¡·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢±óÀ¬¤Î¤È¤¤ËÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÄ²Ã¡¡¼®Î¤¤Á¤ã¤ó¤ÏµÓ¤¬¤¹¤é¡¼¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤ë¤ÇËå¤Î¤è¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
É´ÅÄ¡¡º£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¹ÏÆ¡¡º£ÅÙÁ´°÷¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£
ÉÄ²Ã¡¡¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡¡³èÆ°´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÌ¡¡¤³¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë³§¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿KAN¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÏîµÈþÍ¡¢ÂçÅç¤µ¤é¡¢¿ÀÃ«µþ»ÎÏº¡ÊGiGGLE¡Ë
¡üÉ´ÅÄ¼®Î¤¡Ê¤â¤â¤¿¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë¡¡
2007Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹168cm¡¡B75 W58 H88¡¡
·ì±Õ·¿¡áAB·¿¡¡
¡û¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î¡ÖÀ©¥³¥ì24¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@shiori819¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@shiori_08.19¡Û¡¡
¡ü¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê¤â¤ê¤ï¤¡¦¤ê¤ê¤«¡Ë¡¡
2002Ç¯5·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B87 W58 H86¡¡
·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ø¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡Á¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡£
¸ø¼°X¡Ú@moririka_0508¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@ririka_0508¡Û¡¡
¡üµÌ ¹áÎø¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¡
1996Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164cm¡¡B72 W60 H80¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖD'STATION ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@karen_du_ub¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@karen_du_ub¡Û¡¡
¡üÉÄ²Ã·ëºÚ¡Ê¤Ê¤¨¤«¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¡¡
2001Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B80 W58 H83¡¡
·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö·î¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¾¯½÷Ã£¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«...¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@naeka_yuuna¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@naeka_yuuna¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£Í¤°ì