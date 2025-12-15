大阪で「にしむらゆうじのひみつ展」開催へ！ ごきげんぱんだなど300点以上の作品を展示
ごきげんぱんだやラブラビットなど「スタジオUG」を手掛けるにしむらゆうじ氏の展覧会「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」が、12月27日（土）〜2026年1月19日（月）の期間、大阪・大阪市にある阪神梅田本店で開催される。
【写真】ファン必見！ 限定グッズや記念グッズも展開
■3つのコーナーで構成
今回にしむらゆうじ氏の活動10周年を記念して開催される「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」は、彼の過去、現在、未来を切り抜き、300点以上の作品が展示される期間限定の展覧会。
作業室コーナーでは、「スタジオUG」の仲間たちやどうぶつ国に関する作品を展示。日頃SNSなどで公開しているイラストやキャラクター紹介のパネル展示に加え、制作道具や小ネタが随所に散りばめられている。
また、活動初期から近年に至るまでブログで公開してきた漫画作品を中心に展示する娯楽室コーナーが登場するほか、にしむらゆうじ氏の挑戦的な取り組みや実験的な取り組みを展示する工房コーナーも楽しめる。
さらに、限定グッズや記念グッズも用意。物販会場では「にしむらゆうじのひみつ展 記念商品 ブラインドラバーフィギュアセット」や「にしむらゆうじのひみつ展 限定商品 ポーチ」など、ファンにはたまらないグッズが並ぶ。
