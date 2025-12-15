¡Ö¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¸µAKB48¥¢¥Êà¤Ô¤Ã¤Á¤êá¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤µÁý¤·¤Þ¤·¡×
ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¡Ä
¡¡tbcÅìËÌÊüÁ÷¤Îº´Æ£¼ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·Ç®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²¦»ÒGP 2025 ¸©Æâ¤Î¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬º£Ç¯¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÀÄ¤¤¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Î»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê»Ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ë¤Á¤ã¤ó¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹!¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤À¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤µÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï2014Ç¯¤«¤é21Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Ç³èÆ°¡£21Ç¯¤ËtbcÅìËÌÊüÁ÷¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¡ª¤ß¤ä¤®¡×¡Ö¤Ò¤ë¤Þ¤Ç¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¤Î¤Ü¤ó¤ä¤ê¡Á¤ÌTV¡×¤Ê¤É¡£