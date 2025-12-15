58歳・橋本志穂、ミニ丈ゴルフウェアで友人・かとうれいこと“おそろいコーデ”披露「うわぁ〜〜〜ミニスカ志穂ちゃん」
タレントの橋本志穂（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。友人でタレントのかとうれいこ（56）との冬らしい“お揃いコーデ”での2ショットを披露した。
【写真】ミニ丈の“おそろいコーデ”でクリスマスツリー前で2ショットを披露した橋本志穂＆かとうれいこ
橋本は「先日、横浜カントリーグラブへ ウェアはキックスリー @kix3_official あたたかいのにモコモコしてないからスイングの邪魔にならず、、最近のヘビロテ〜」（原文ママ）とウェアを紹介し、「色違いで黒も持っているので、かとうれいこさんにも着てもらい、お揃いコーデに」と、かとうとクリスマスツリー前で撮影された2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「うわぁ〜〜〜ミニスカ志穂ちゃん 又似合ってるから ホント綺麗だよ〜〜〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】ミニ丈の“おそろいコーデ”でクリスマスツリー前で2ショットを披露した橋本志穂＆かとうれいこ
橋本は「先日、横浜カントリーグラブへ ウェアはキックスリー @kix3_official あたたかいのにモコモコしてないからスイングの邪魔にならず、、最近のヘビロテ〜」（原文ママ）とウェアを紹介し、「色違いで黒も持っているので、かとうれいこさんにも着てもらい、お揃いコーデに」と、かとうとクリスマスツリー前で撮影された2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「うわぁ〜〜〜ミニスカ志穂ちゃん 又似合ってるから ホント綺麗だよ〜〜〜」などのコメントが寄せられている。