「月に5〜6回来ていた」逮捕の男（30）は“HKT劇場”の常連客「殺そうと思って刺した」福岡刺傷事件

福岡市で男女2人が包丁で次々に刺された事件で、警察は福岡県内の30歳の男を逮捕した。

現場隣の商業施設で27歳の会社員の女性が刺された事件についても関与をほのめかしている。

そして新たに、逮捕の男がHKT劇場の常連客だったことがわかった。

コンビニの駐車場に捜査員が続々と

福岡市中央区で14日、男女2人が刃物で刺された事件。

男性を殺害しようとした疑いで、山口直也容疑者（30）が15日朝、緊急逮捕された。

最初に刺されたのは、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフをしていた44歳の男性。

さらに、隣接する商業施設で27歳の女性が刺された。

記者リポート：

こちら山口容疑者の自宅です。直前まで生活していた様子がうかがえます。

犯行後、自ら110番通報していた山口容疑者。

緊急逮捕された山口直也容疑者が、事件が起きたHKT48劇場の常連客だったことが分かった。

これは、山口容疑者が身柄確保された現場を捉えたドライブレコーダー映像。

コンビニの駐車場に、捜査員が続々と集まっているが分かる。

事件は14日午後5時ごろ、福岡市にある「みずほPayPayドーム」のエレベーターホールで起きた。

記者リポート：

事件があった現場です。「劇場関係者入口」と書かれた入り口の前に捜査員が立っています。鑑識活動を行っているようです。

被害に遭ったのは、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフをしていた44歳の男性。

警察によると、男性スタッフが現場に現れた見知らぬ男に「ここにいてはいけない」などと声をかけたところ、突然包丁で胸を刺されたという。

被害男性を見た人：

（男性が）なんかテープみたいな、でっかい“ばんそうこう”みたいなの、（体に）貼られているのを見ました。

この事件のあと、隣の商業施設1階で、岡山市から来ていた27歳の女性が刺される事件も発生した。

刺された2人は意識があり、命に別条はないという。

「自分が犯人だ」

事態が動いたのは、事件発生から約9時間後のことだった。

事件現場の南に位置する福岡・春日市内の公衆電話から、次のような110番通報が寄せられた。

「中央区で起きた殺傷事件の男を見た」

さらに、

「自分が犯人だ」

…と言う趣旨の話をしたため、発信元へ向かった捜査員が近くのコンビニで山口容疑者を発見。

職務質問したところ、凶器とみられる包丁2本を持っていたうえ、犯行を認めるような話をしたことなどから緊急逮捕したという。

捜査関係者によると、山口容疑者はHKT劇場の常連客で「月に5〜6回来ていた」という。

調べに対し、次のように供述し容疑を認めていると言う。

「殺そうと思って刺した」

また27歳の女性が刺された事件についても関与をほのめかしていて、警察は女性に対する殺人未遂の疑いも視野に調べている。

（「イット！」 12月15日放送より）