12月15日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに明治ホールディングス株式会社 副社長 CDOの古田純氏とグループDX戦略部 部長の廣田一薫氏を迎えて、注目の製品やDXの力を入れる取り組みについて詳しくお話いただいた。

文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。1916年、明治製菓の前身、東京菓子を創立。1917年、明治乳業の前身、極東練乳を創立。2009年、明治製菓と明治乳業が経営統合し、明治ホールディングス株式会社が設立されました。2011年、グループ内の事業再編により、明治ホールディングス株式会社の傘下に、食品事業を行う株式会社 明治、医薬品事業を行うMeiji Seika ファルマ株式会社が発足。来年創立110周年を迎える明治グループは、人々の毎日の生活に欠かすことのできない乳製品・菓子・栄養食品・医薬品など幅広い分野の製品を通して、“おいしさ・楽しさ”の世界を拡げ、“健康・安心”への期待に応えていくことを使命に事業を営んでいます。改めまして事業内容を詳しく教えて下さい」

明治ホールディングス株式会社 副社長 CDO・古田純氏「明治グループは菓子・乳製品・栄養食品など、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年代に商品をお届けしています。また、医療用医薬品も手掛けておりまして、明治グループ全体では、この医療用医薬品の売上高が約20％を占めております。商品の紹介をさせていただきますと、皆さんご存じの明治ミルクチョコレートは来年100周年を迎えます。きのこの山・たけのこ里は皆さまで人気が二分する商品となっております」

HENNGE株式会社代表取締役社長・小椋一宏氏（パーソナリティ）「今、注目の製品ってどんな製品になるんでしょうか？」

古田「新商品の“生のときしっとりミルク”です。生と書いてある通り、生チョコレートのような食感なんです。生チョコレートではないんですけれども、常温でしっかり食べることができる、独特の柔らかな食感、濃厚な味わい、こういったところが特徴なので、ぜひ食べていただければと思います」

小椋「DXの取り組みの一つとして、基幹システムをクラウドに移行されたということですが、具体的にはどんなことをされたんでしょうか。」

明治ホールディングス株式会社 グループDX戦略部 部長・廣田一薫氏「30年の長きに渡ってメインフレームの仕組みで基幹システムを運用していたんですけれども、これをクラウドに全面移行して昨年の12月に完全停止をしました。とはいえ、30年間ずっとメインフレームを完全にやってたというよりは、段階的に会計や販売管理を、クラウドやパッケージソフトに 2012年以降、10年ぐらいかけて段階的な移行をしていました。クラウドの移行に関しては、COBOLなどの従来のプログラム言語をクラウドにのせれるような Java 等の新しい言語に自動変換するという、あまりやられたことのないようなことをやってみたりしました。あとは、運用の自動化の取り組みを進めていくことで、効率化であったり、無駄な処理があったところを整理整頓して、新しいクラウドに沿うような仕組みに再構築したというのが今回の取り組みになります」

甲斐「実際に効果などはいかがでしたか？」

廣田「為替の影響などを全く考慮しない前提であれば、メインフレームをずっと継続するよりも80％ぐらいの削減効果が見込めると考えております」

小椋「80％は大きいですね」

廣田「現状、いろんな情勢の変化もあって、さすがに80％のコスト削減とまではいかないんですけれども、一定の効果は出ているのかなというふうに考えています。また、そのメインフレームでデータを扱っていると、メインフレームの外でデータを扱うというのが難しくなってきますので、今回、クラウド化すると同時に、新しい仕組みに載せ替えたことで、今後進めていこうと思っているデータドリブン経営に使えるデータとなるというのも大きなバリューになると考えています」

この他に、「社内向けの生成 AI チャットシステム」や「社員のDXの意識改革」などについても、お二人にお話しいただいた。