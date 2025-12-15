ÀÐÅÄµ®ÍÎ

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡¹¥ÁÇÀ­µ¡¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÂ·¤¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼º¹¤âÌÜÎ©¤Äº£Àá¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤­¤ïÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÐÅÄµ®ÍÎ¡Ê£²£¹¡áºë¶Ì¡Ë¤Î¿­¤Ó¤À¡£

¡¡Á°¸¡¤«¤é¡Ö°Õ³°¤È¾è¤ì¤¿¤·¡¢Á°Áà¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¡×¤È£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¿û¾ÏºÈ»ÅÍÍ¤Î¤Þ¤Þ£±£°£Ò£µÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬£¶ÉÃ£¸£°Âæ¤ÎÃæ¤ÇÈ´¤±¤¿£¶ÉÃ£¶£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££´¥«¥É¤«¤é¥°¥¤¥°¥¤¿­¤Ó¤Æ¹¶¤á¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ£´Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï²ø¤·¤¤¤±¤É¡¢¿­¤Ó¤Ï¤¤¤¤¡£¥Á¥ë¥È£°¡¦£µÅÙ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¥º¥é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¡×¤Èº£Àá¤Ï­à¿û»ÅÍÍ­á¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£Á°Àá£Ö¤ÎÃíÌÜµ¡¤ò¶î¤ëÆ£²¬½Ó²ð¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀÐÅÄÁª¼ê¤À¤±¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÀÐÅÄ¤Î¿­¤Ó¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²ÆüÌÜ£¹£Ò¤â£´ÏÈ¡¦ÃÓÅÄÆàÄÅÈþ¤ÎÁ°¤Å¤±É¬»ê¤ÇÀä¹¥¤Î£³¥³¡¼¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£Ä¶È´¤Î¿­¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¡£