女優・松本若菜が最終回を迎えたドラマオフショットを披露し、話題になっている。

１４日に最終回を迎えた俳優・妻夫木聡が主演したＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演していた松本。インスタグラムで「ついに終わってしまいました…。ただいま抜け殻となっています 本当にさみしいなぁ」と喪失感を吐露した。「お馬さん可愛かったなぁ 想いが熱かったなぁ たくさんの学びがあったなぁ 全部が楽しかったなぁ」とつづり、ドラマオフショットを複数枚をアップ。

「ずっと夢だった日曜劇場。妻夫木さんをはじめ、キャスト、スタッフ全員の熱量があれば、限界と感じることも通過点と思える力強い現場でした」と続け「みなさまに心からの感謝と尊敬の気持ちを込めて。初めての日劇が『ザ・ロイヤルファミリー』で本当に幸せでした。この作品はこれからもずっと愛され続けていくんだなと、最終回をみて改めて思いました。最後までご視聴いただいたみなさん、本当にありがとうございました！」とあいさつし、投稿を締めた。

この投稿には妻夫木が「とっても素敵で魅力的な加奈子でした！日々の生活の中にある苦労や小さいけど確かな喜びを体いっぱい、心いっぱいに演じてくれました 最高でした １話で電話しながら子供の弁当箱洗おうとしてるところとか、寒そうにしながら厩舎のお馬ちゃんたちに向かってくところとか、大好きだったなぁ 若菜ちゃんの芝居には愛がたっぷりある！最高でした！」とコメント。ファンからも「早くもファミリーロスです！」「最高のドラマでした！毎週楽しみだったのでめちゃくちゃロスです」「素敵なドラマ！ありがとう！」などの声があがっている。