ロンドン序盤、円高圏で揉み合い ドル円１５５円挟んで＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円高圏での揉み合いが続いている。東京市場で、ドル円は156円手前で上値を抑えられるとその後は売りが継続。ロンドン序盤にかけて154.94付近まで下落した。その後は下げ一服となり、155.30付近まで反発する場面があったが、再び154.95付近まで下落。ただ、安値を広げる勢いはみられず、155円台前半に落ち着きどころを見出している。



クロス円も同様の動き。ユーロ円は東京朝方の183.04レベルを高値に、ロンドン序盤に安値を181.84レベルまで広げた。ポンド円も208.59レベルから207.10レベルに至る下落となった。ただ、いずれも足元では下げ一服となっている。



市場では今週末の日銀利上げ観測を一段と高めており、９割以上の織り込み度となっている。



USD/JPY 155.07 EUR/JPY 182.09 GBP/JPY 207.47

外部サイト