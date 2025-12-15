中国武術とドイツ剣術、中独文化交流の架け橋に
【新華社ベルリン12月15日】ユーラシア大陸を隔てた中国とドイツで、武術が文化の架け橋となっている。
ドイツ・ベルリン在住のイスメット・ヒメットさんは、「遊理漢」という中国語名を持ち、なめらかに中国語を話す。1991年から中国武術を学び始め、2000年に初めて中国を訪れ師匠の下で研さんを積んだ。2006年からはドイツで中国武術の指導者としてフルタイムで働いている。ヒメットさんの教室では、武術は単なる技法の体系だけではなく、生き方や思考法でもあるという考えが浸透している。
中国四川省出身で上海市在住の佘予然（しゃ・よぜん）さんは、大学時代に西洋剣術（HEMA）と出合い、ドイツ古典剣術から研究を始め、中世の武器や技に精通した。15年、仲間と共に上海歴史武術クラブを設立。コースにはヨーロッパ長剣、軍刀、剣盾などがあり、現在、会員は200人余り、半数以上がドイツ剣術を学んでいる。
ヒメットさんはドイツの人々が中国武術を深く理解できるようにし、佘さんは中国の若者にドイツ剣術の魅力を伝えている。ユーラシア大陸を隔てて、2人はそれぞれの方法で武術を文化の架け橋にしている。