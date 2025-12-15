フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球 名？迷？コンビ」。ともに阪神でプレーし、明るいキャラクターで人気者となった関本賢太郎氏、今成亮太氏がコンビで登場した。

勝負強い打撃で「代打の神様」と呼ばれた関本氏は今成氏の「残念な所」を聞かれると「ここ一番で２軍落ちする」と回答。

関本氏は「今成は、もう飲み会の席ではとにかくスーパースターで。今成クラスになってくると、先輩たちが取り合いになる。１カ月ぐらい前から今成の予定を抑えている」と述懐。

浜田から「（今成氏には常に１軍に）おってもらわな困る？」と聞かれた関本氏は「そうなんですよ！満を持して東京遠征やったら東京遠征。（一緒に）行くぞ！と、そのタイミングで合わせたかのように２軍に落ちよるんですよ…。困って、困って」と振り返った。

関本氏は「（遠征の）バスのときに（今成氏が）乗ってるか、乗ってないかは、いちいち注目しないじゃないですか？スタメンのオーダーには毎日のってないから気付かない！試合が始まって中盤ぐらいに『あれ？（今成氏が）おらへんぞ！きょうの夜どうすんだ…？』って」と明かして浜田を爆笑させていた。