シングルファーザーとして生きる遺品整理人・鳥飼樹の姿を描く草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）。草磲演じる主人公・鳥飼樹が働く遺品整理会社「Heaven’s messenger」の社員、久米ゆずは役の八木莉可子と矢作海斗役の塩野瑛久にインタビュー。恋愛関係に発展した二人の関係性をはじめ、座長・草磲との印象的なエピソードや初共演となるお互いの印象、作品に対する想いなどを語ってもらった。

ーーまずはドラマの印象について教えてください。

八木莉可子（以下、八木）：初めて台本を読んだときは泣いちゃいました。これまで自分が考えたことがないことを考えるきっかけを与えてくれる作品だなと。登場人物がたくさんいて同時に物語が進んでいくにもかかわらず、ちゃんと全員に焦点が当たっているのもすごいです。

塩野瑛久（以下、塩野）：この多くの登場人物がいる中、脱線していないというか、無駄がないというか。無理にみんなを立てようとする感じの台本ではないところが、僕の好きなポイントです。キャラクターはもちろんのこと、それぞれの関係性も色濃く描かれているので、視聴者の皆さんには“推しペア”を作って楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。「この2人の関係性が刺さる！」という感じで。

ーー海斗とゆずはを演じる上で、意識されたことはありますか？

塩野：衣装合わせのときに、監督に海斗のバックグラウンドを聞いたんですが、「背景はそこまで触れることがないよ」という感じだったんです。僕は、ゆずはに対しての強い思い入れには、自らの過去が影響しているんじゃないかと思っていたんですが、監督の返事を聞いて、「そういうことで動いているわけじゃないんだ、この人は……」と。ただ、人のことを自分ごとのように考えられる人間なんだなというのを意識しながら演じていました。

ーー海斗はぶっきらぼうに見えるところもあるけれど、実はすごい温かさを持った人物ですよね。

塩野：ご遺族に寄り添おうとするスタッフがいたら、「そんなこと全部やっていたら、時間がいくらあっても足りない！」と厳しい言葉をかけたりもします。でも、ただ効率重視なだけではなく、ご遺族の気持ちもちゃんと大切にしている子なんです。そういった部分を、きちんと表現していかなければならないなと思っていました。

八木：私は台本を読んだときに、ゆずはの二面性を大切にしたいと思いました。ちょっと前まで、フードを被って周囲をと距離を取っていたのに、急に素の自分が出てきたり。クールに見えるけど、実はめちゃくちゃとても心優しくて、明るさを持っている子なんですよね。なので切り替わりが激しいというよりかは、そういう二面性を持たざるを得なかった部分を、丁寧に描けたらな…と意識してお芝居していました。

ーーお二人から見て、座長の草磲剛さんはどんな存在ですか？

塩野：最初は「座長だから、みんなの士気を上げるために頑張ってくれているのかな？」と思っていたんですが、本当に楽しいから楽しんでいるみたいでして……。というのも、草磲さんって無理はしないんですよね。無理に話しかけるとかもなく。その分、僕らから話しかけたときは、全力で応じてくれるんです。

八木：みんながフラットでいられるような環境を作ってくださるんですよね。無理に場を明るく盛り上げるとかではなく、無言の時間も心地いい、みたいな。こういうふうに現場を引っ張っていくやり方もあるんだなと、すごく勉強になりました。

ーー草磲さんとはどんなお話をされるんですか？

塩野：演技に関する話はあまりしなかったよね？ 僕は古着の話だったりとか……。

八木：アニメの話もしましたよね！ すごく私たちが話していたアニメの話に入ってきてくださって。

塩野：あとは麻辣湯ね！

八木：そうそう。草磲さんに「グルテンフリーだし、野菜がいっぱい摂れるからいいよ！」とおすすめしてもらって、食べました。美味しかったです！

塩野：実際にお会いしてみると、「草磲さんってこんなに明るいんだ！」と思いました。僕、『『ぷっ』すま』（テレビ朝日系）が大好きだったんですけど、あの番組に出ているときの草磲さんに近い気がします。

八木：私は、『1本満足バー』のCMのイメージがすごく強くて（笑）。あのCMは、すごくテンションを上げて撮影されたのかと思いきや、わりとあのままで！ 初対面がエレベーターの前だったんですけど、「草磲さんだ……！」とビックリしていたら、「おっす！ よろしくね！」とすごく気さくに返してくださって。「緊張をほぐすために明るく声をかけてくれたのかな？」と思っていたら、ずっとそのままのテンション感でしたね。

ーーお二人は今回が初共演なんですよね。

塩野：はい、そうです。元々存じ上げていたので、共演できて嬉しかったです。

八木：私も、塩野さんが出演されている作品を観てきたので、ご一緒するのが決まってからすごく楽しみにしていました。

ーー実際に共演してみて、イメージは変わりましたか？

塩野：八木さんは、不思議なオーラと絵力がある方だなと思っていました。でも、会ったら裏切られましたね。

八木：えっ！

塩野：あ、いい意味で（笑）。とても素朴な面を持ち合わせている方なんだなって。自分のことを“緊張しい”とおっしゃっていたんですが、ちゃんと伝えてくれるからこそ、接しやすいです。飾らないところが素敵だなと思います。

八木：本当に緊張しいなんですよね。なので、すごくドキドキしていたんですけど、塩野さんはすごく気さくに話しかけてくださるので、ありがたかったです。お芝居でも、助けられることばかりで……。

塩野：自分では分からない（笑）。

八木：外ロケだったり、時間が限られているときって、「急がなきゃ！」と思うあまりに集中しきれないことがあるんです。そういうとき、塩野さんはいつも引き戻してくれるというか。塩野さんと演技をするときは、受けるだけでいいんですよね。「受けてばかりいるな！」って感じなんですけれど……。でも、すごくありがたい先輩だなと。あと、疲れていたりすると、誰かの相談に乗ったりするのって大変じゃないですか。でも、塩野さんはどんなときも真剣に話を聞いてくれます。

塩野：そういう会話が好きなのよ（笑）。

八木：私が「このシーンは、こんな感じでいいですかね？」と聞くと、すごく親身に返してくれるんです。それだけではなく、そのシーンの撮影が終わったあとも、またアドバイスをくれたりして。一共演者の私にもこんなに親身になってくださるって、すごく優しい方なんだなと思います。

ーーでは、ゆずはと海斗の関係についても、いろいろなお話をされたんですか？

塩野：話し合ったところもあったよね？

八木：ゆずはと海斗が恋愛に発展するのは、私たちも予想外だったので、「どうしよう？」と。

塩野：普段の現場より、“もしも話”をしたかもしれないです。たとえば、「何にお金を使ってるんだろうね？」とか、他愛もない“かもしれない”を繰り広げていくうちに、キャラクターが掘り下げられていく感覚がありました。

ーークランクインした時点では、二人がくっつくのは知らなかったんですか？

塩野：知らなかったです！ 進めていくうちに、「おやおや、そうなっていくんだ……！」って。

八木：なので、そこに向けてつじつまを合わせていく感じでしたね。

ーーゆずはと海斗の関係性は、お二人から見ていかがですか？

塩野：かわいいよね。

八木：はい、かわいいです！

塩野：なんだかんだ上手くいくんだろうなというのが見える。

八木：そうですね。喧嘩とかしそうだけど、なんだかんだで。

塩野：海斗の不器用さが、ゆずはの心を溶かしていくんだろうなと思います。

ーー作品を通して、改めて自分の人生について考える時間は増えましたか？

塩野：もともとの性格はアクティブじゃないし、放っておいたら何も動かないんですが、最近はやってみたいことが増えてきた気がします。僕はもともと生と死について常に向き合っているタイプだったので、そのあたりの変化はないです。ただ、遺品整理というのは、僕にとってもすごく興味深いテーマで……。

ーーというと？

塩野：母親の誕生日に、家の整理整頓をしてもらえるサービスをプレゼントしたんです。生前整理ではないですけど。「ものが溢れているから、片付けたい！」とずっと言っていたので。

ーー素敵なプレゼントですね。

塩野：この業界に入ってからの目標のひとつだったんです。17歳のときに上京して、母親をひとり家に置いてきてしまったので、いつかプレゼントできたらなと。

八木：すごいです……！ 私は、生きているなかで、死について考えることがあまりありませんでした。ゆずはを通して、遺品整理と向き合うなかで、「人っていつ死ぬか分からないし、一秒先がどうなっているかも分からない。だから、大切な人にはたくさん会っておかなきゃ！」という気持ちが芽生えました。ちゃんと死を実感しながら生きるというのは、大切なことなんだろうなと。

ーー最後に、お二人それぞれの今後の目標があれば教えてください。

塩野：ドラマや映画から受け取ったものがたくさんあるので、僕を通してそういう人が増えたらいいなという想いは、このお仕事を始めたときから変わらないです。あと、せっかくこうして楽しみながらできる仕事に就けているので、どこまでも貪欲に、自分と向き合いながら戦っていけたらいいなと思います。

八木：私は、関西人で人を笑わせるのが小さいころから好きだったんです。今も、そのころの気持ちのままお仕事をしている部分があるかもしれません。塩野さんと同じで、私もエンターテインメントに救われてきた人間なので、恩返しの意味も込めて、誰かの心に何かを残せるような役者になりたいです。

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）