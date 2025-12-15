ËêÌîÃÒ¾Ï¡ÖÆ£»Þ¤Ïº£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡×2Æ£»Þ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÇ®¤¯Êó¹ð¡¡¡ÖÂèÆó¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê38¡Ë¤¬12·î12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡¦Æ£»ÞMYFC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ£»ÞMYFC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç²¿¤«¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëËêÌî¤Î¼Ì¿¿¡£ËêÌî¤Ï¡ÖFujieda starts now¡¡Æ£»Þ¤Ïº£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Æ£»ÞMYFC¤Ï¸½ºßJ2¥êー¥°15°Ì¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½ÀÅ²¬¤Ø¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È¥µ¥Ã¥«ー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂèÆó¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤â¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤è¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£