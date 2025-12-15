小学生サッカーの県ナンバーワンを決めるリンガーハットカップは、13日決勝戦が行われました。

小学5年生以下の32チームが出場した男子。

決勝戦は白のユニホームJFCレインボー長崎と、青のユニホームV・ファーレン長崎U-12の、ともに優勝経験があるチーム同士の対戦となりました。

先制したのはV・ファーレンでした。試合開始早々、久保選手のパスを受けた富田選手がゴール。

これで勢いに乗ると直後の5分にはクロスのクリアボールを久保選手がダイレクトシュート。

豪快なシュートがネットを揺らしV・ファーレンが2点をリードして前半を折り返します。

追う展開となったレインボーはサイド攻撃から果敢にゴールを狙いますが、なかなかネットを揺らすことができません。

するとV・ファーレンは、後半9分にも4年生の佐藤選手が追加点を奪い3対0で勝利。3大会ぶり3回目の優勝を果たしました。

（V・ファーレン長崎 U-12 富田 涼亮選手）

「九州大会や全国大会で、チームの名前を全国に知ってもらえるようにがんばりたい」

V・ファーレンとレインボーの両チームは来年3月に大分県で行われる九州大会に出場します。

一方、13チームが出場した女子は、NJSSを破った長崎フューチャーズガールが初優勝を飾りました。

決勝戦のダイジェストを含む大会の模様は、今月29日、午後4時5分からNIBで放送します。