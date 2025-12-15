　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比668円安の5万0168円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は78社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、「米カーライルが買収」と報じられたホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、「アズールプロミリア」の韓国におけるパブリッシング契約を締結したネクソン <3659> [東証Ｐ]、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を2500円→2800円に引き上げた住友ゴム工業 <5110> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業

<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙

<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4403> 日油　　　　　東Ｐ　化学
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4665> ダスキン　　　東Ｐ　サービス業
<4681> リゾートトラ　東Ｐ　サービス業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器

<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7283> 愛三工　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7296> ＦＣＣ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業

<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業

<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業

<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9467> アルファＰ　　東Ｇ　情報・通信業
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業


株探ニュース