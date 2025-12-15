本日の【上場来高値更新】 ホギメデ、ネクソンなど78銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比668円安の5万0168円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は78社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、「米カーライルが買収」と報じられたホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、「アズールプロミリア」の韓国におけるパブリッシング契約を締結したネクソン <3659> [東証Ｐ]、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を2500円→2800円に引き上げた住友ゴム工業 <5110> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業
<4681> リゾートトラ 東Ｐ サービス業
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7283> 愛三工 東Ｐ 輸送用機器
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9467> アルファＰ 東Ｇ 情報・通信業
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース