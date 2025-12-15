V・ファーレン長崎が来シーズンから参戦するJ1リーグについてです。

J1リーグは来シーズンから大きな変更があります。これまでの「春秋制」にかわり8月に開幕し、翌年の春に終了するリーグ戦へと移行します。

それに伴って来年の上半期に実施されるのが「明治安田J1百年構想リーグ」という最初で最後の大会です。

来年2月から6月にかけて開催されるんですが、J1クラブを東地域・イーストと西地域・ウエストの10クラブずつに分けて、まず地域ごとにリーグ戦を行います。

その後、プレーオフラウンドで東西の地域リーグラウンドの同じ順位同士が戦い20クラブの最終順位を決めます。

15日、そのグループ組み合わせが発表されました。

今シーズンJ1を制した鹿島アントラーズ、2位の柏レイソルなどがイーストです。

そして、V・ファーレンはウエストですが、このグループには今シーズンJ1で3位と躍進した京都サンガF.C.や昨シーズン覇者のヴィッセル神戸、昨シーズンJ1に昇格したファジアーノ岡山、同じ被爆地のクラブ、サンフレッチェ広島、九州勢のアビスパ福岡などが所属しています。

明治安田J1百年構想リーグは、来年2月7日から5月24日が地域リーグラウンド、5月下旬から6月初旬にプレーオフラウンドが開催されます。

この大会での降格はなく、優勝クラブには、アジアNo1を決める2026・27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートの出場権が与えられます。

今週の金曜日19日には地域リーグラウンドの各節の対戦カードが発表されます。