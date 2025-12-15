V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は15日（月）、2026年1月25日（日）に田川市総合体育館で開催されるVリーグ女子 第9節GAME2のアルテミス北海道戦にて、「田川市応援デー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

この試合には、田川市在住の方を対象に先着100名ほどを無料招待。席種は全て2階自由席としている。無料招待には窓口への電話か専用フォームでの申し込みが必要であり、期間は12月15日（月）9:00から2026年1月21日（水）17:00までとのこと。なお、期間内でも定員に達した場合、募集は締め切られる。

また、選手が試合を行うコートでのバレーボール体験教室を同日開催。対象となるのは田川市在住の小中学生で、定員は先着30名。当日はカノアの下部組織「カノアウル福岡」ヘッドコーチの秋田陸希氏と、U15ヘッドコーチの香西良介氏が指導に当たる。

事前申し込み制であり、窓口への電話か専用フォームでの申請が必要だ。期間は無料招待同様、12月15日（月）9:00から2026年1月21日（水）17:00までとしており、期間内でも定員に達した場合、募集は締め切られる。なお、体験教室参加者にはカノアからタオルがプレゼントされる。

その他、田川市の子どもたちとのキッズエスコートや、食品を寄付する運動であるフードドライブが行われる。