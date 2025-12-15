Perfume、コールドスリープ前にXマスメッセージ…その内容「泣いてまうこんなん」 10代だった2008年の姿も放送
テクノポップユニット・Perfumeが15日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』スペシャルに出演した。
【写真】『CDTVライブ！ライブ！』「クリスマス LOVE SONG Fes.」に出演したPerfume
「クリスマス LOVE SONG Fes.」と題し、総勢22組の豪華アーティストが登場する3時間30分のスペシャル版。Perfumeは、コールドスリープ前、最後の出演となった。
ピンクのドレス衣装で「FLASH」「チョコレイト・ディスコ」「巡ループ」を歌い踊った。「楽しかった」と晴れやかな笑顔を見せた。
歌唱前には、同番組に初出演した当時10代のPerfumeの映像も流れ、SNSでは「2008年Perfume初登場若い」「2008年Perfume尊すぎる…」などの声が寄せれれた。
そして最後には、視聴者へクリスマスの直筆メッセージ。「私たちは、一生Perfume また会える日を楽しみにしてます」とつづられ、「泣くじゃん」「泣いてまうこんなん」など、大反響となった。
