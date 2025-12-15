自動走行する貨物車の専用道「自動物流道路」を想定した走行レーンが千葉県成田市の県道に設けられ、１５日に自動走行の実証実験が始まった。

実験施設ではなく、供用中の公道で行われるのは初めて。国土交通省は２０３０年代の実用化を目指しており、物流業界の人手不足解消の切り札として期待されている。

走行レーンは長さが約７００メートルで、成田空港の敷地をくぐる県道に設置された。実証実験は国交省が選定した事業で、県や成田国際空港会社（ＮＡＡ）などが実施した。１５日は、カプセルのような形をするなどした２種類の貨物車が、全地球測位システム（ＧＰＳ）の情報を基にしたり、トンネルの内壁に塗った塗料にレーダーを反射させたりして、位置を確認しながら走行した。

県などは来年３月まで実証実験を続け、走行に必要な道路幅や積み荷への影響、トンネル内の通信状況などを確認する。成田空港は輸出入額が全国の港湾・空港の１７％を占め、国内最大の貿易港。今後も貨物取扱量の増加が見込まれるため、自動物流道路を整備したい考えだ。

国交省は東京―大阪間を念頭に自動走行の実用化を目指す。高速道路の中央分離帯や地下トンネルを利用することを検討しており、実現すれば１日あたり運転手２万〜５万７０００人分の労働時間をカバーできると見込む。

背景には物流の担い手不足がある。日本ロジスティクスシステム協会（東京）の推計によると、１５年に７６万７０００人だったトラック運転手は、３０年には５１万９０００人に減る。対策を講じなければ３４％の荷物が運べなくなるとの民間研究所の試算もある。

流通経済大の味水佑毅教授（交通経済学）は「長距離輸送で自動化が進めば、物流のあり方が変わる可能性がある」とし、「数兆円規模に上る導入費用の負担や採算可能性が課題となる」と指摘した。