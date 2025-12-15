やっぱり『タートル』が頼れる！【無印良品】今冬はこう着る！「お手本コーデ」

冬になると手に取りたくなるのが、首まで覆える「タートルネックトップス」。【無印良品】のタートルは肌あたりの良さや着まわしやすさ、重ね着のしやすさやお手入れのしやすさが魅力で、大人コーデにもおすすめ。そこで今回は、大人のためのタートルコーデをご紹介します。

柔らかくて品のあるワントーン大人カジュアル

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

柔らかいオフ白タートルに、アイボリーパンツを合わせたワントーンコーデ。顔まわりがパッと明るく見えやすく、軽やかさやクリーンな印象のある着こなしです。小物はブラックで引き締めて、シンプルかつ洗練された印象を目指してみて。

大人のきちんとカジュアルはこれで完成

色違いのグレーをインナーに仕込んだジャケットスタイル。タートルの程よく知的で上品な雰囲気がプラスされつつ、カジュアルなジーンズを合わせることで大人の余裕を楽しめそうです。タートルのカラーは全8色展開と豊富。洗濯機洗いできお手入れ楽ちんなので、イロチ買いもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M