どれがいいかのか迷いがちな旅の相棒「スーツケース」の選び方【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】

【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】

日常の延長に非日常と旅の楽しみ方はさまざま！ 今年も「GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025」の季節がやってきました。2回目となる今回も、世界を巡りながらその魅力を発信し続ける旅のエキスパートをお迎えして、2025年話題となった新作からロングセラーまで数ある中から優秀な5アイテムをセレクトし、その中から大賞を選出！ いずれも“持っていると旅で活躍する”アイテムばかり。この冬旅のオトモにベストな逸品たちを7カテゴリーに分けてご紹介します。

▲【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】選考委員会（※手前左から）航空旅行アナリスト・帝京大学理工学部航空宇宙工学科非常勤講師／鳥海高太朗氏、世界を旅しながらガジェット記事を執筆・ノマド系テクニカルライター／中山 智氏、世界一周・66カ国渡航、バックパックが相棒・株式会社ツキヒ 代表取締役 株式会社SAGOJO 取締役／鈴木英嗣氏、（奥左から）世界5大陸を回ったGoodsPress Web編集長／澤村尚徳、コーヒーの生産地巡りがライフワークの旅モノ担当／円道秀和

＜Part 1＞

スーツケース編

国内旅行は機内持ち込みができるサイズを、海外旅行ならばたっぷりのお土産が入る大きめサイズを…。滞在場所やニーズによって、サイズやギミックをはじめさ、まざまなこだわりを持って選びたい旅の相棒、スーツケース。一度購入すれば長く使い続けることを考えると、ベストな1台を選びたいところ。近年はカスタムで自分好みにできるモノから、狭めの部屋でもガバッと広げられるモノなど、さまざまな工夫が施された新作が登場しています。

■フロントオープンにタイヤのストップ機能、ギミック搭載とよりどりみどり!?

ーーここ数年は、フロントオープンタイプが人気で各社から続々発売中です。

中山 僕は滞在費を抑えるために海外のドミトリーに宿泊することが最近は多くて。部屋が狭いからガバッとフロントオープンで内部全てにアクセスできる大きめの1台に注目しています。

円道 サムソナイトの「パラリュクス スピナー67 エキスパンダブル」がいいんですよ。サイドを開ければ通常通り、前面からもフルアクセスできる。“ダブルサスペンションホイール”搭載で、安定した走行もポイントです。

ーースーツケースって、持ち歩く際のホイールのスムーズさや軽さも重要ですが…。

澤村 それとストッパーも必要でしょ。

鳥海 4輪だとコロコロ〜って転がりがちですからね。

円道 「パラリュクス」はストッパーが付いてますよ。そして軽さで選ぶならばプロテカから発売されたばかりの「トライエアー35L」がイチオシです。プロテカらしい軽快な走行感は唯一無二。軽さと丈夫さを両立しているから、手荒く扱われる海外でも安心ですよ！

ーーこれは気になる！という注目ブランドはありますか。

澤村 僕は今年日本に入ってきたドイツ発のフロイドかな。スケートボードを彷彿させるウィールがカッコイイんだよね。

円道 自分でカスタムできるところがポイントで、取り付け用のレンチも付いてくる。空港でもひと目でわかる華やかさがある。

中山 バゲッジクレームですぐに見つかるのはすごくいいかも！ 有名ブランドの黒だと使っている人が多すぎで、取り間違いがすごくあるから。

鳥海 デザインがいいですよね〜。機能も大切だけど、やっぱり持っていて気持ちがアガるほうがいい。旅なら特にね。

鈴木 両手を空けたい＆バックパック派の僕も、ちょっとこれは気になります。

円道 ロジェールも最近街中ですごく見かけますよね。新作の「Vojaシリーズ」はシンプルな見た目にラッチロックシステムを採用。しっかりしているうえ、価格も手に届きやすいから気になっています。

鳥海 ファスナー派 or ロック派でそれぞれ分かれそうですが、レトロデザインがいい。



ーーちなみに昨今のスーツケースの流行り・ギミックてんこ盛りについてはどうでしょう？

円道 荷物掛けにドリンクホルダーと、痒いところに手が届く機能が目立ちますよね。バーマスの「EURO CITY III」もそのひとつかなと。

中山 サイドにポケットがあったり、ちょっと面白いね。国内＆機内持ち込みで使うにはいいと思う。

ーースーツケースって想像以上に選ぶのが大変です。迷える子羊にぜひアドバイスを。

中山 高級だろうがお値打ち価格だろうがいずれは壊れるからね。

鳥海 機内持ち込み用であろうとなかろうと、預ける＆バゲッジで投げられる前提で選ぶのが一番。そこから欲しいタイプを探すのがいいのではないでしょうか。

ースーツケース部門ー

＜大賞＞

■とにかく出し入れスムーズ。付属キューブで中身の整頓もサポート

サムソナイト

「パラリュクス スピナー67 エキスパンダブル」（4万9500円）

2通りの開き方やエキスパンダブル機能など、欲しい機能がすべてあるのがイイ（澤村）

全エリアにフロントからアクセスできるのはありがたい！ ホテルの限られたスペースでも問題なく荷物整理ができる（中山さん）

中央に加えて、前面からメインの収納部にアクセスが可能な1台は、狭い空間や荷物を広げにくい環境でも荷解きやパッキング、探し物ができるスグレモノ。自在にカスタマイズできるパッキングキューブ＆オーガナイザー付きで中身の整理整頓もサポートします。ダブルサスペンションホイールを採用し、移動中の走行もスムーズ。容量は72Lながら拡張すれば81Lに。なお修理しやすい設計で長期間の使用でも安心です。サイズ：67×47× 30cm、重量：約3.9kg

ーMaker’s Recommendー

荷物にアクセスしやすいデュアル構造や、付属のパッキングキューブほか、非常に多彩な機能を搭載したパフォーマンスの高いスーツケースとなります。荷物を自在に整理できるサイズ別のモジュール式パッキングキューブが付属するほか、安定した移動を実現するサスペンションホイールや、荷物を掛けられるハンギングフックを搭載するなど、多彩な機能でスマートで快適な旅を叶えます。2025年8月の発売以来、多くのお客様にご好評いただいているコレクションが受賞となり大変光栄です。（サムソナイト・ジャパン／榮澤さん）

>> サムソナイト

＜優秀賞＞

■軽さと頑丈さを両立！ 走行スムーズ、ストッパー付きのイイトコ全部入り

プロテカ

「トライエアー35L」（7万9800円）

機内持ち込みサイズで頑丈なのは、かなりいい。軽いのもありがたい（鳥海さん）

走行の静音性とそのスムーズさも含めて、さすがプロテカ（円道）

購入時に最も重視される“軽さ”と“丈夫さ”がポイントの1台。複合素材 フレックスシェルをボディに採用し、軽量かつ剛性ならびに耐衝撃性を両立。また、体感音量30%軽減のサイレントキャスター”やスムースな移動をサポートする“ベアロンホイール”搭載とプロテカシリーズの特徴も網羅しています。機内持ち込みだけでなく、特大サイズの103Lまでラインナップ。北海道・赤平工場で製作された日本製です。サイズ（01541）：55×37×23cm、重量：約1.8kg

ーMaker’s Recommendー

エースが実施した「スーツケースに関するアンケート調査」によると、購入時に最も重視する項目は“軽さ”と“丈夫さ”で、この2つのニーズが突出して高いことがわかりました。そこでこの「トライエアー」は、複合素材「フレックスシェル」をボディに採用し、軽量性と耐久性を両立。加えて、走行音を抑えるサイレントキャスターや、走行性に優れるベアロンホイールといった独自開発機能を搭載し、＜機能性＞や＜操作性＞といったニーズにも応えます。（エース マーケティング部 PR・広報／森川さん）

>> プロテカ

＜優秀賞＞

■カラー＆ウィールカスタムで個性爆発！ 自分だけの1台で旅しよう

フロイド

「FLOYD COMPACT」（11万5500円）

クリア素材のウィールがめちゃくちゃクール（円道）

海外では両手空き＆目立たぬ色派ですが、この華やかさにはかなり惹かれます（鈴木さん）

70年代カリフォルニア・ヴェニスビーチのサーフ＆スケートボードカルチャーを核としたライフスタイルからインスピレーションを受けたカラーは、とにかく購買意欲をそそるっ！ 全モデルで“360°スケートボードスピナーウィールシステム”を採用し、スケボー感覚でウィールの取り替えが可能（別売り）。ウィールは12色のカラバリがあり、自分好みにカスタムを楽しめます。3桁TSAロックや高耐衝撃性と抜群の軽さを備えたポリカーボネート素材 “Makrolon”を使用した外装など、見た目に加え、しっかり機能的も嬉しいところ。サイズ：55×37×23cm、重量：約4.2kg

ーMaker’s Recommendー

Floydのケースの中で一番小さく機内持込可能なモデルです。素材は100％ポリカーボネートマクロロンなので衝撃に強く、高速回転するスケートボードと同じウィール採用しているのでストレスフリーな走行が可能です。ぜひFloydと一緒に快適な旅をお楽しみください！（ビーズインターナショナル／佐々野さん）

>> Floyd

＜優秀賞＞

■定番をリニューアル！新しさとレトロな雰囲気が旅の移動を底上げ

LOJEL（ロジェール）

「Voja Medium」（3万3000円）

とにかくビジュアルのシンプルさが際立つ1台。それにやっぱりかっこよさはファスナーよりもフレームですよね（鳥海さん）

新色アイボリーカラーがおしゃれ。彫刻っぽいデザインもいい（澤村）

「Vojaコレクション」を刷新し新たに生まれ変わった同シリーズは、“静かな力強さ・エモーショナルなデザイン・丁寧な構造”がテーマ。彫刻を彷彿させるデザインと高耐久ボディで、抽象的な美しさと実用性を併せもった1台に進化しました。外装は、ひび割れや凹みに強いポリプロピレン素材を採用。ラッチ式3点ロックシステム（TSA認定取得済み）で防犯性も優秀です。360°静音ダブルキャスターで移動時も静か。カラーは、ラベンダーにシーウィードほか全8色展開。サイズ：66×46×27cm、重量：約4.2kg、容量：66L

ーMaker’s Recommendー

「デザインと信頼性の融合」をテーマとしたVoja（ヴォジャ）コレクションは、TSA承認の3点ラッチ式ロックシステム、頑丈なポリプロピレンシェル、広々とした両サイドのコンパートメント、滑らかに動くホイールなどでお客様の旅を快適にサポートするシリーズで、この「Voja Medium」は6泊程度の中長期旅行に最適なサイズになります。スーツケースには珍しいカラーを含む、8色の豊富なカラーバリエーションをご用意していますので、お気に入りの1色を探してみてください。（LOJELジャパン マーケティング担当／川崎さん）

>> ロジェール

＜優秀賞＞

■アタッチメント式荷物掛けにカップホルダー、欲しい機能を全部盛り！

バーマス

「EURO CITY III」（3万5200円）

機能がいっぱいなのはイマドキだなって思います（澤村）

サイドポケットが面白い。カップホルダーとか、あると便利ですよね（中山さん）

ほどよいサイズ感と豊富なギミックが魅力の1台。深めの1層メインルームは、フロントオープンでアクセスが容易。サイド上部のミニポケットは、移動中に取り出しが頻繁なアイテムの収納にぴったりです。フロントパネル部分は13インチPCまで対応可能なポケットも装備。なお、メインルームの仕切りには、取り外し可能なフック付きインナーボードを配置。取り外して滞在先でそのまま使えます。付属のアタッチメントをキャリー前面上部にセットすれば手荷物なども掛けられます。本体サイズ：W35×H45×D25cm、重量：約3.5kg

ーMaker’s Recommendー

お土産や厚手の衣類などもしっかり収納できる深型の1層式収納がおすすめポイントです。小物収納に便利なサイドポケット、カップホルダー、天面のサブアタッチメントなど旅が楽しくなる機能が満載です。（衣川産業／西村さん）

>> バーマス

＜取材・文／相川真由美＞

相川真由美｜エディター／ライター。ライフスタイル系雑誌の編集アシスタントを経て、IT系週刊誌・月刊誌で約10年以上編集者として刊行にたずさわる。現在は、フリーの編集記者として国内外のテーマパークやエンタメ、ならびに観光、航空関連の取材・インタビューを中心に執筆中。

