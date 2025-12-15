12月15日までに、お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子がアメーバオフィシャルブログを更新。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】優勝直後の家族とのテレビ電話の画面なども公開

『THE W』決勝当日の13日、江上は「1番面白い女芸人！！」と題してブログを更新すると、「本日！！ ついに！！ THE W決勝です！！！！」と高揚感をあらわに。「色んな人に『頑張って！』と言ってもらえて、すっかり涙もろくなった私は、終始ウルウルしっぱなし」と決勝を前にした心境を明かした一方で、「とにかく、今私たちが披露出来る1番面白いコントをしてきます！！」と強い決意を表明していた。

さらに、「YouTube大好きな我が子たちも、今夜は母を応援してくれるみたいです」と家族の支えに触れ、自身と2人の子供たちの親子3ショットも披露すると、「今日まで、仕事＋ライブで、夜遅くに帰って来る私を支えてくれた家族に感謝。」と記し、「いってきます！！！！！！」と決勝の舞台へ向かっていた。

そして翌14日には「優勝しました！！」と題したブログで、『THE W』優勝を報告。「皆様！！！！ やりました」と喜びを爆発させ、「本当に本当に、ニッチェに関わってくれているすべての人に感謝 ありがとうございます！！」と改めて感謝を綴った。

優勝直後には家族とテレビ電話をしたといい、「ヒロさんも子供たちも大興奮でした」と報告。「好きなYouTubeを見ずに、母の勇姿を見守ってくれていたようです。」と明かし、「ありがとう」と母としての思いも添えた。

これらの投稿に対して、ファンからは、「自慢のお母さんだね！」「子育てしながら、、ホンマに頑張りましたね。同じママとして尊敬」「凄く嬉しい」「益々忙しくなりそうですが、育児にお仕事に、健康第一で頑張って下さいね！」「母になってもなおお笑いを極めて頂点に立って尊敬」などの祝福と称賛の声が相次いでいる。