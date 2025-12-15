ONE N¡Ç ONLY¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡¥á¥ó¥ÐーÅÐÃÅ¤ÎºÇÂ®¾å±Ç²ñ³«ºÅ¤â
¡¡ONE N¡Ç ONLY¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØLIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||¡Ù¤ò2026Ç¯2·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ONE N¡Ç ONLY¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ë¡Ö´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ë
¡¡Æ±±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¤¦¤Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î5·î10Æü³«ºÅÊ¬¤ò¼ýÏ¿¡£ONE N¡Ç ONLY¤È¤·¤Æ½é¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢80¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ2Æü´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤ËÉðÆ»´Û¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ±±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë