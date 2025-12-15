「アジア最高の可能性は依然としてホン・ミョンボ号」海外独自分析の優勝確率ランクに韓メディア驚き？「目を引いたのは日本の順位。韓国より低い22位だ」
北中米ワールドカップの組分けが決まり、各国の有力メディアが優勝予想を展開。アメリカの『The Athletic』も独自分析によるランキングを公開し、この結果に韓国の『OSEN』が反応。「“韓国16位”“日本22位”、北中米WCでアジア最高の可能性は依然としてホン・ミョンボ号」と見出しを打った記事を掲載し、「韓国は全体の16位に名を連ねた」などと報じた。
「The Athleticは韓国について『主要な選手が正常なコンディションを維持するなら、アジアの中で最も高い位置まで挑戦できるチーム』と評価している。ただし前提条件も明確にした。キープレーヤーのパフォーマンスが安定しなければ、期待値を満たすのは難しいという点も指摘した。
ソン・フンミンを中心とした攻撃陣への期待は依然として大きかった。The Athleticは『ソン・フンミンは今大会の象徴的なスターの１人になるだろう』とし、『韓国が2002年の自国開催のワールドカップで成し遂げたアジア初の準決勝進出の記憶を再び呼び起こすためには、ファン・ヒチャンとイ・ガンインの影響力が必須だ』と分析した」
また、OSENは日本への評価にも言及する。
「目を引いたのは日本の順位。韓国より低い22位だ。日本はオランダ、チュニジア、そして欧州予選プレーオフ・パスBの勝者とともにF組に編成された。
日本については、やや複合的な評価がなされた。『開催国を除けば、アジアで最も早く本大会行きを確定したが、スケジュールの利点も明確に作用した』と分析。同時に日本の守備力も高く評価し、アジア予選の10試合でわずか３失点しか許さず、圧倒的な成績でグループ１位を占めた点を強調する。
加えて、『今回の大会は日本の８回目のワールドカップ本大会の舞台だが、いまだベスト16を越えられていない』としつつも、『今回の代表チームは過去より高い所を狙える戦力を備えた』と見立てた」
なお、OSENは「北中米ワールドカップは参加国拡大とともに不確定要素が大きく増えた大会で、韓国と日本はいずれもこれまでとは異なる条件の中で新たな戦いに臨む」とし、「ランキングは１つの参考資料に過ぎないが、アジアサッカーがどこまで到達できるかを見定める指標という点で、その意味は小さくない」とまとめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
