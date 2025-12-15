40代・美容部員女性「この不景気の中、もらえているほう」2025年冬ボーナスはいくら？
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代女性
同居家族構成：本人、子ども
住まいの地域：北海道・東北地方
職種：営業／販売
雇用形態：正社員
勤務年数：10年以上
現預金：1000万円、リスク資産：1000万円
「冬ボーナスは50万円と予想。昨年とあまり変わらなそう」今回の投稿者は、北海道・東北地方にお住まいの40代の女性。正社員の「美容部員」として、現在の職場で「10年以上」勤務していると言います。
2025年の冬ボーナスについては手取りで「50万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
その理由として今年から「評価制度は変わったが、年内の賞与に変化はなさそう」と語っています。
「ボーナスは株式と美容に投資します」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。その理由については「この不景気の中、もらえているほうかと思う」と納得している様子。
今回のボーナスは「投資や美容メンテナンス」に使う予定だそうで、「次はどこの株を購入するかいつも考えている。美容メンテナンスは美容注射や整体、歯科等全般」を検討していると言います。
最後に、この冬のボーナスが期待できないという人に向けて、「ボーナスがあるところは月給が少ない傾向があると思っているので、結果トントンだと思います！」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)