おやつカンパニーは、オイシーズグループが運営する江戸前天丼店「日本橋 天丼 金子半之助」とのコラボレーション商品として、「ベビースターラーメン丸（金子半之助監修 胡麻油香る江戸前天丼風味）」を、12月15日から期間限定で発売する。

2010年の創業以来、東京・日本橋を中心に国内外で江戸前天丼を提供している「金子半之助」。和食界の重鎮・金子半之助から孫へと受け継がれた、戦前から庶民に愛される江戸前天丼の「秘伝の江戸前の丼たれ」の味を現代に伝える、行列の絶えない人気店となっている。

そんな江戸前天丼店「金子半之助」とベビースターのコラボレーションが実現した。ひとくちサイズで食べやすく、コロコロッと丸いビッツ形状が特徴のベビースターラーメン丸として登場する。



「ベビースターラーメン丸（金子半之助監修 胡麻油香る江戸前天丼風味）」

「ベビースターラーメン丸（金子半之助監修 胡麻油香る江戸前天丼風味）」は、「金子半之助」の人気メニュー「江戸前天丼」に使用されている“秘伝の丼たれ”をイメージした。控えめな甘さでさっぱりとした丼たれの味わいに、胡麻油の風味をきかせた。“カリッ・ザクッ・ホロッ”と変化する3段階の食感とともに広がる、「金子半之助」を代表する逸品「江戸前天丼」を表現した奥深い味わいで食べ出したら手が止まらなくなる味わいを楽しめる。

パクッと食べやすいひとくちサイズで、あの「金子半之助」の味わいを手軽に楽しめるベビースターラーメン丸。この機会に是非、「金子半之助」監修の味わいを堪能してほしい考え。

［小売価格］179円前後（税込）

［発売日］12月15日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp