»¥ËÚ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¤Î»£±Æ¤¬Ï¢ÍíÌµ¤·¤ÇÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×Êó¹ð¡£¡Öº¾µ½»ö·ï¤Ê¤é·Ù»¡º»ÂÁ¡×
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶äÇÈÏª¡×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï12·î14Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶äÇÈÏª¡¢¡Ö¤ª¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Íí°ìËÜ¤ÇËÉ¤²¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£¸½¾ì¤Î¿Í¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ¾¤Î¤ªÅ¹¤¬Æ±¤¸Èï³²¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶ÉÌ¾¤äÈÖÁÈÌ¾¤ò¸ø³«¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¹ó¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ìº¾µ½¤È¤«¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Âºß¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤éÊä½þ¤òÀÁµá¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢º¾µ½»ö·ï¤Ê¤é·Ù»¡º»ÂÁ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î¤ËÏ¢Íí¤Ê¤·¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡¼¡×¡Ö¤³¤³¤Ç»¯¤·¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¾å¤Ç¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«Ê¹¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÖÊä½þ¤òÀÁµá¤¹¤Ù¤¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Öº£ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤Î»£±Æ¤¬Ï¢ÍíÌµ¤·¤ÇÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2¡Á8kg¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î8kg¤ÎºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ë¤ÏÁ´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ª»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¶äÇÈÏª¼ê°ðÅ¹¤Ç¤ª¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¤âÌ¾Á°¤Ï½ñ¤¯»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×15Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Ï±Ä¶È½ªÎ»¸å¤ËºàÎÁ¤ò¥í¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤¤È¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¤Ñ¤¤¤¯¤¥¡Ù¤¬À¸Æù¤ÇÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¤¢¤êÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤Á¤éÂ¦¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¹Í¤¨¤ÆÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤âÌ¾Á°¤Ï½ñ¤¯»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
