

左から：「湖池屋ストロング 極旨フライドチキン」「同 辛旨 海老チゲ」

湖池屋は、香りから余韻まで楽しめる、濃厚で贅沢な味わいが特徴のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドから、「湖池屋ストロング 極旨フライドチキン／辛旨 海老チゲ」を、12月15日に全国コンビニエンスストア限定で発売する。

「湖池屋ストロング」は、“贅沢感のある濃厚さ”をテーマとした、濃厚ながらも飽きのこない味わいとザクザクとした豪快な食べごたえが特長のポテトチップスブランド。リラックスタイムでのご褒美やお酒のおつまみとして、多くの消費者から支持を得ている。

今回発売する「湖池屋ストロング 極旨フライドチキン」「同 辛旨 海老チゲ」は、12月のクリスマスムードに加え、年末年始の華やいだ気分を盛り上げるご褒美アイテムとして企画された。

「極旨フライドチキン」は、厳選した5種類のスパイスを絶妙に組み合わせることで、袋を開けた瞬間に広がる香りと、あふれるチキンの旨みを堪能できる。クリスマスシーズンに馴染みの深い“王道のフライドチキン”ならではの贅沢感とご褒美感を存分に味わえる一品となっている。

「辛旨 海老チゲ」は、冬にぴったりのお酒のおつまみとして、辛味のきいたチゲ味に、海老をメインに帆立やイカなどの海鮮の旨みを贅沢に合わせた。海鮮の深い旨みと辛みがあとを引く、“やみつき感”のある一品に仕上げている。

パッケージでは、パーティーシーズンの高揚感を表現した。見るだけで気分が盛り上がるような、きらびやかなデザインに仕上げている。満足感のある内容量で“自分へのご褒美”として一人で楽しむのはもちろん、家族や友人とシェアして味わうにもぴったりとなっている。

クリスマスのワクワク感と年末年始のにぎわいを盛り上げる、この時期だけの「湖池屋ストロング」を、ぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月15日（月）

湖池屋＝http://koike-ya.com