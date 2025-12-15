旅先で食べたい「山口県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「瓦そば」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の締めくくりとして、非日常を味わえる旅に出かけ、古くから伝わる食の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。その土地ならではの文化が息づく料理は、深い感動と新しい発見を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「山口県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「熱した瓦の上に茶そばと具材を乗せるという、その提供方法と、そばが瓦でパリパリに焼けた食感の変化を体験してみたいから」（20代男性／愛知県）、「瓦の上に冷たい蕎麦が乗っていて、洒落ていますが、味も良いです」（50代男性／京都府）、「つけ汁との相性が良いと聞き、山口ならではの料理を味わってみたいと思い選びました」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「透き通るような薄造りを、薬味やポン酢でいただく上品で繊細な味わいを堪能したいから」（30代男性／滋賀県）、「普段フグ料理はなかなか食べる機会がないので、旅先で新鮮なフグを味わってみたいから」（30代女性／石川県）、「フグの本場でフグちり、フグ刺し、焼きフグ、フグの天ぷら等フグ料理を満喫したい」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：瓦そば／56票熱した瓦の上に茶そばや錦糸卵、牛肉などを乗せて、温かいつゆにつけて食べる山口県の郷土料理です。その見た目のユニークさと、熱い瓦で焼かれたパリパリのそばの食感が魅力で、旅先で一度は体験したいグルメとして高い支持を集めました。
1位：ふぐ／140票山口県下関市は、天然・養殖ともにフグの漁獲量が多く、特にトラフグの集積地として全国的に知られています。フグ刺しやフグ鍋など、高級魚であるフグを本場で味わいたいという強い願望が、他のグルメを圧倒的な差で抑えて1位となりました。山口の代名詞とも言える最高級の味覚です。
