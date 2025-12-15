セブン−イレブン・ジャパンは、冬のチョコレート需要が高まる時期に向けて、「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を12月16日から順次発売する。

特に寒い冬は濃厚で深みのある甘さが食べたくなる季節。ふんわりチョコホイップとクロワッサン生地にかけたチョコビスケット生地の食感が魅力の「チョコホイップクロワッサン」やシンプルな見た目ながらずっしり重く、なめらかなチョコ生地の食感とザクザク食感が楽しい「ザクっと濃厚ショコラバー」など、味も食感もチョコだらけのラインアップを揃えた。

日々の忙しさや年末の慌ただしさの中で、「頑張った自分にもご褒美を」という気持ちに寄り添い、濃厚な味わいを手軽に楽しめる、冬限定のスイーツパンとなっている。

「チョコホイップクロワッサン」は、クロワッサン生地にかけたチョコビスケット生地、チョコホイップクリーム、チョココーティングとチョコだらけの菓子パン。



「チョコブラウニーパイ」

「チョコブラウニーパイ」は、チョコクリーム、ブラウニー生地、チョココーティングを重ねた三層仕立ての濃厚パイ。外は香ばしく、中はしっとりで、濃厚なチョコの味わいが特長となっている。



「ザクっと濃厚ショコラバー」

「ザクっと濃厚ショコラバー」は、なめらかなチョコケーキにザクザクのクランブルを組み合わせた、食感のコントラストが楽しいバータイプのショコラスイーツ。食感とチョコの濃厚さで満足度が高い一品とのこと。



「チョコクリームドーナツ」

「チョコクリームドーナツ」は、ふんわり軽い食感のドーナツ生地と、チョコホイップのやさしい甘さが、冬の日にほっと一息つけるご褒美の時間を演出する。

［小売価格］

チョコホイップクロワッサン：188円

チョコブラウニーパイ：188円

ザクっと濃厚ショコラバー：155円

チョコクリームドーナツ：185円

（すべて税別）

［発売日］12月16日（火）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp