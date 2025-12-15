ミズノは、「スポーツテクノロジーで睡眠をもっと快適にする」をコンセプトに展開する「MIZUNO SLEEP」シリーズの第6弾として、睡眠のプロ監修の独自設計で呼吸量が約28％上昇（あおむけの睡眠時に楽な呼吸姿勢をサポートすることによる頭部の姿勢で得られる物理的な効果 ミズノ調べ（あおむけ時の一回換気量測定 比較枕：中綿枕／高さ15cm 同製品：首元6cm 頭部4.8cm））し、睡眠中に自然に深い呼吸を促すことで睡眠の質（睡眠時の呼吸のしやすさ 感じ方には個人差があり、効果を保証するものではない）を向上する「深呼吸まくら O2（シンコキュウマクラ オーツ―）」を発売する。予約受注は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で、12月24日10時に開始、届け予定は来年3月上旬となる。

深呼吸は一般的にリラックスや集中力を高め、心身を落ち着かせるシンプルで効果的な方法の一つとされている。今回発売する「深呼吸まくら O2」は、睡眠の本質である身体の回復メカニズムに着目し、睡眠の質向上を目的とした枕。睡眠環境や体形の異なるあらゆる人にも快適な寝姿勢とフィット感を実現するため、全国で5名（12月現在）が資格を持つ上級睡眠改善インストラクターの安達直美氏が監修している。

「MIZUNO SLEEP」は、総合スポーツ用品メーカーとして培った技術やノウハウを、睡眠領域へ展開し、すべての生活者の睡眠パフォーマンスの向上を目指す。2023年に本格参入し、売り上げは好調に推移している。人生100年時代といわれる昨今、運動と同じように睡眠の大切さを考え、健康的なパフォーマンスを24時間循環できるようサポートをするアイテムを提供する。



「深呼吸まくら O2」

「深呼吸まくら O2」は、上級睡眠改善インストラクターの安達直美氏が監修のもと、深呼吸の姿勢を解析し、寝姿勢でも再現できるよう、枕が首のカーブに沿う独自設計を採用している。この設計によって首の屈曲角度が一般的な枕に比べて小さいため、睡眠中の呼吸が自然に深くなり、呼吸量が約28％上昇する。

「深呼吸まくら O2」は、役割に合わせて、3つの異なる特長を持つ素材を配置している。頭部分には通気性と耐久性に優れた独自素材「高反発網状素材リフル」を採用することでへたりにくく、蒸れを軽減します。首元には柔らかさと弾力性のある「エラストマーパイプ」を採用し、首の触感とフィット感を追求している。その結果、頭と首への圧力負担は一般的な枕と比較して約8％軽減（ミズノ調べ）する。サイドには高通気で弾力性のある「ソフトパイプ」を採用し、あおむけ時の安定感と、横向き寝の際にも枕が沈み込みにくく、理想の寝姿勢を保てる。

「深呼吸まくら O2」は、睡眠環境や体形の異なるあらゆる人にも快適な寝姿勢とフィット感を実現するため、自分自身で枕の高さを調整できるステップレスデザインを採用している。首元とサイドの中材を出し入れすることで、体形や使用するマットレスの硬さに合わせてフィット感を調節できる。

［小売価格］1万6500円（税込）

［予約開始日］12月24日（水）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com