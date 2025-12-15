プラスは、通学時の荷物を減らすために学校で進む“置き勉”の用途に適した、丈夫で壊れにくい「丈夫な置き勉用ボックスファイル」を来年1月1日に発売する。

近年、通学時の生徒の負担を減らす取り組みとして、教科書類を学校に置いて帰る“置き勉”が推奨されている。生徒にはボックスファイルが支給されるが、重い教科書が入ったボックスファイルの出し入れを繰り返すうちに破損することが多く、特に前面の手掛け部分の破れが多発している。

このような子どもの“置き勉”用途にも耐えられるよう、耐久性と使いやすさを備えたボックスファイルを開発した。前面の手掛け部分の内側に補強板を設けることで、引っ張りに強い二重構造とした。さらに、指が引っ掛からず破れにくいサイドイン式の名前カード入れや、側面は二回折り返すことで、重い教科書を入れても形が崩れにくく、安定して自立する。壊れにくさのほかにも、課外授業などで使用する観察ボードも一緒に収納できる余裕のある奥行きや、底面2ヵ所のツメを差し込むだけの簡単組み立て設計など、使い勝手にも配慮している。

サイズはレギュラー幅とワイド幅の2タイプ。カラーはレギュラーがブルー、グリーン、ホワイトの3色、ワイドがブルーの1色。

主な製品特長は、ボックス前面の内側に補強板を設けて、引っ張りや衝撃に強い二重構造を採用。ロッカーなどから出し入れする際に、前面を手でつかんでも裂けにくく、長く使える。

名前を記入したカードを入れる前面のポケットは、横方向から差し込むサイドイン式となっている。ボックスを引き出す際に指が入りにくく、ポケットの破損を防ぐ。

［小売価格］

レギュラー：825円

ワイド：1045円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

プラス＝https://www.plus.co.jp