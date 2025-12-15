“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、栗山米菓は、人気ブランド「ばかうけ」「瀬戸しお」から、季節限定の“梅味”を、来年1月12日から期間限定で発売する。紀州産南高梅の香りと酸味を生かし、この時期ならではの味わいに仕上げている。

「ばかうけ梅味」は、紀州産南高梅のパウダーを使用し、さわやかな梅の香りと、ほんのりときいたカツオの旨味が絶妙に重なる味わいが特徴となっている。華やかで明るい印象のパッケージデザインを採用し、手に取ると気分が上がるような仕上がりにした。親しみやすい梅味で、幅広い世代の人に楽しんでもらえる。

「瀬戸しお梅味」は、紀州産南高梅のパウダーを使用し、梅の酸味をしっかりと感じられる本格的な味わいに仕上げた。金雲をあしらったきらびやかなパッケージで、外装と内装のデザインがリンクしているところもポイント。上品で特別感のある一品として、梅味を好む人に特におすすめとなっている。

［発売日］2026年1月12日（月）

栗山米菓＝https://www.befco.jp