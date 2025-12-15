芸能界は華やかであるいっぽう、究極に厳しい世界でもあります。フルーツポンチ・亘健太郎さんもそれを実感したひとり。20代でいきなり売れてからの急降下。家族もいる。お笑いでなければ仕事も得られる。でも…。甘味と苦味のある思いはいまも交錯しています。

【写真】「別人級!?」電気工事士免状の亘さんの素顔に驚き（8枚目/全17枚）

仕事激減…大工仕事から始めて国家資格まで取得

── お笑い芸人のフルーツポンチとはんにゃがMCを務めた人気テレビ番組『ピラメキーノ』で一躍脚光を浴び、番組終了とともに徐々にテレビから姿を見かけなくなったフルーツポンチ・亘さん。現在は、芸人と電気工事士という二足のわらじを履いている状態とのことですが、なぜ電気工事士に？

亘さん：番組終了とともに、芸人としてのオファーが減っていき、収入も激減。女房と2人の子どもを食わせていかないといけなかったので、芸人1本ではやっていけないと判断し、知り合いの工務店でバイトを始めたんです。大工仕事ですね。自分は工業高校出身で工具を扱った経験もあったので、わりとすんなり仕事になじめました。当時は仕事もなく、お笑いの収入は8万円程度でしたから。ありがたい限りでした。

大工仕事の経験を重ねていくなかで、せっかくやっているんだったら、それにまつわる資格を取ったら芸人としての自分の話題づくりにつながるかもしれないって考えて。芸人にしろ、現場仕事にしろ、資格自体が今後生活していくうえで自分を助けてくれる可能性があるんじゃないかと思ったのが、「資格を取ろうかな」と思ったきっかけでした。「何で電気工事士なの？」というと、雇い主の工務店の社長が電気工事士の資格を持っていたんですけど、現場で配線工事をしているときに、「何で社長なのに現場出なきゃいけないんだよ（笑）」と、冗談半分で言っていたんですよ。

自分はその下で荷物持ちをしながらその話を聞き、「もし自分が電気工事士の資格を取得したら工務店にも貢献できるかも」と、思って。それに、工業高校時代に「電気工事士を取ったら食いっぱぐれない、みたいなことを聞いたことがあるな」「同級生も取得していたな」と、ふと思い出して。「俺でもできるかもしれない」と、資格へのチャレンジを決めました。

電気工事作業中の亘さん

── 亘さんが持っているのは「第二種電気工事士」ですよね。一般住宅や小規模施設など電圧600V以下の設備に関する工事ができるようになる資格とのことですが、試験はどんな内容なんですか？

亘さん：筆記試験と実技試験があるんですけど、筆記のほうは暗記がメインかなと思います。「ある特定の条件の工事をするときにどんな工具が必要ですか？」みたいな問題ですね。工事にまつわる計算や法令に関する問題も出題されます。筆記試験に受かったら、半年後に実技試験。配線図を見ながら、実際に線をつないだり、組み立てていくような試験です。

── 難しそうですね…。勉強する時間はありましたか？

亘さん：本腰を入れて勉強を始めたのは試験の2、3か月前でした。仕事が終わったあとに勉強していましたね。もともと工業高校出身だったし、現場で働いて学んだ部分もあって、試験問題に対して「お手上げ」という感じではなかったです。ある程度、興味もあったし、知っている分野だったことも筆記試験合格につながったと思います。筆記試験が通ってからの実技試験までは、資格にまつわるYouTube動画をひたすら観て、勉強をしていました。

電気工事とお笑い「どちらかひとつとは…」

── それで、結果はどうだったのですか？

亘さん：一発で合格できました。実技試験は終了時間ギリギリまで取りかかってましたけど、資格が取れたときは単純にうれしかったですね。頭の片隅には、ずっと「芸人・亘健太郎」への思いがありながらも、お笑いの世界での「売れる」「売れない」は自分が決められることでもないですから。どこかで別の職業としても食いぶちをつくらないといけないとは思っていたので、ひとつ仕事としてできることが増えたことは安心につながりました。

電気工事士としての仕事の際の道具

── 人生における目標や先の方向性が2つあると、一方に集中できないという話をよく聞きますが、亘さんは見事に資格を取得。お話をうかがっていると、頭の切りかえが上手なのかなと思いました。

亘さん：芸人としての方向性と、中途半端な気持ちでは取り組めない国家資格の勉強。自分は2つを別ものと考えて取り組んでいましたね。だから勉強をするにあたっての雑念はなかったです。何も見えないところ、つまり、芸人としての可能性にエネルギーを注ぐのは、家族もいる自分にとってはすごくリスキーだった。芸人って賭けなんですよね。だから、電気工事士として仕事につながるかもしれない道が目の前に見えていたら、試験勉強に関しては「いま自分が真っ先にできることはこれ。やるしかない」と、割りきって臨みました。

── いまは芸人と電気工事士、どちらが副業なのか判別がつかない状態なのでしょうか。

亘さん：工事仕事で家族を食わせていけるようになりましたが、国家資格取得でさらに収入面で余裕ができました。家族を養っている身として考えると、経済的には確実性のある電気工事士の方向に振りきったほうがいいのかもしれないけど、完全に芸人としての自分を捨てる選択もできない。中途半端に両方持っている感覚はあります。いま、芸人としての仕事は劇場メインですね。芸人と電気工事士、仕事量的にもちょうど半々くらいの状態です。本音で言うと、「芸人1本でやっていけたら」という思いがありつつ…ですね。

中途半端な気持ちを断ちきった寛平師匠の言葉

── 理想は芸人1本。でも、「中途半端に両方持っている」というよりは、電気工事士という「できること」が新たにひとつ増えたとも考えられますよね。

亘さん：2012～2013年に『吉本百年物語』というお芝居で間寛平師匠と共演させていただいて、食事をご一緒させてもらったことがあったんですけど、そのときに「なるほど、そうやって考えるんだ」と、度肝を抜かれた師匠の言葉があって。「芸人は『何してんねん！』でええねん。『何してんねん！』がスポットを浴びんねん』と言うんです。「（寛平さん自身の経験として）ヨットで世界一周！『何してんねん！』って思うやろ？」と、おっしゃって。

それを聞いて、「何してんねん！」の部分が笑いになるんだとしたら、一生懸命ネタを披露することだけじゃなく、自分が持つ趣味や特技など、別の角度からアクションを起こしたら、それでもって、お笑いの土俵に上がれるのかもしれないと、漠然と思ったんです。寛平師匠は食事の場で、「俺、これから木の上で生活しようとしてんねん。『何してんねん！』って思うやろ？」ともおっしゃっていて。その後、師匠が木から落ちて骨折したっていうニュースが流れてきました。「何してんねん！」と、芸人として尊敬しました。

── さすが寛平さん。たしかに「何してんねん！」の部分が笑いにつながっていますね。

亘さん：いまの自分にあてはめると、「亘が電気工事士の資格を取りました。芸人が『何してんねん！』」って、なりますよね。これこそが芸人なんだと、寛平師匠の言葉で思えたところがあって、自分が現場仕事に踏みきるときには、支えになった言葉でしたね。

「ネタで勝負し続けている芸人」は、お笑いの世界の王道だと思うんですけど、「何かに特化したタレント」として発信していくやり方もあるのかなと思ったりしています。いまはYouTubeなど、発信手段もさまざまありますし、「自分のやりたいこと＝芸人として生き残る」のであれば、「どれとどれをつなげたらメディアや世間から注目を浴びるか」をもっと広い視野で考えていこうと。電気工事士の資格を、芸人としての自分に生かすことができるかもしれないですし。そう考えると、武器をひとつ手に入れたのかもしれません。

取材・文／高田愛子 写真提供／亘 健太郎