進路未定、成績不振…果たして長男は大学受験を乗り越えられるのか？ ブログで大人気のドタバタ家族、その絆が本領発揮！【書評】
夫婦と子ども3人の何気ない日常に、ほんの少しだけ脚色を加えた漫画を掲載するブログ「えむふじんがあらわれた」。月間PV数1000万を超える本ブログで好評を博した、長男の大学受験にまつわるエピソードを書籍化したものが『えむふじんがあらわれた！ 家族で初めての大学受験』（えむふじん/KADOKAWA）だ。受験生のいる家庭はピリピリとした空気が漂いがちになるが、この家族の場合は通常運転のようで……。
モチベーションを保ちながら勉強し続ける受験生の心はとても繊細だ。頑張りの結果が点数ではっきりと現れてしまうため、思い通りにいかないと心の置きどころがなくなってしまう。基本前向きな性格の長男ですら感情的になる場面は、同じような経験をした人はきっと昔を思い出すだろう。
とはいえこの家族のすごいところは、そんな彼を腫れ物に触るようにすることはせず、プレッシャーを与えるようなこともせずに、いつもの家族らしさでフォローしているところだ。特にいちばん家族のネタになる下の妹は、兄が大学に行けば彼の部屋を自分のものにできるという下心を見せながらも、具の切り方が独特なカレーを作ってあげたり、使えない筆記用具を買ってあげたりと、ツッコまずにはいられない笑える応援をしてくれるのだ。下手に気づかったり、型にはまったような言葉を尽くされたりするより兄はきっと心がほぐれたことだろう。
かくして最後の夏期講習や模試を終え、本番を迎えた共通テスト、二次試験と進んでいく。長男の大学受験はどんな結果になるのかぜひその目で見届けていただきたい。そして家族の大切さというものをあらためて認識させてくれるだろう。
文＝西改