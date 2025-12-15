◎あすの全国の天気

北日本の日本海側や北陸は雪や雨が降るでしょう。東北は太平洋側も雲が多く、雨の降る所がありそうです。山陰も曇りがちで、夜はにわか雨があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は穏やかに晴れる予想です。沖縄も晴れるでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日より低い所が多いでしょう。

【最低気温（前日差）】

札幌 -1℃（-1）

仙台 3℃（-3）

東京 4℃（±0）

名古屋 4℃（-1）

新潟 3℃（-3）

大阪 5℃（-1）

福岡 5℃（-2）

日中の最高気温は西日本で前日より高い傾向です。鳥取は前日より6℃高い13℃でしょう。

【最高気温（前日差）】

札幌 3℃（-1）

仙台 10℃（＋1）

東京 12℃（-1）

名古屋12℃（±0）

新潟 10℃（＋1）

大阪 13℃（＋1）

福岡 14℃（＋2）

◎週間予報

・西日本と沖縄

この先は周期的に雨が降りそうです。17日(水)は西日本の各地で雨が降るでしょう。18日(木)から19日(金)にかけては晴れますが、土日はまた天気が下り坂となりそうです。週後半、寒さは緩む見込みです。

・東日本

17日(水)は東海や北陸で雨や雪が降るでしょう。週後半は気温が上がり、20日(土)は東京や名古屋で16℃、北陸も15℃以上となる予想です。21日(日)から22日(月)にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。

・北日本17日(水)は東北南部で雨や雪が降るでしょう。こちらも週後半は気温が上がり、週末は広く11月並みの気温となりそうです。20日(土)は札幌でも10℃以上、仙台は土日、15℃まで上がる予想です。