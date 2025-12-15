【あすの天気】北日本の日本海側や北陸は雪や雨 関東〜西日本の太平洋側は穏やかに晴れる
◎あすの全国の天気
北日本の日本海側や北陸は雪や雨が降るでしょう。東北は太平洋側も雲が多く、雨の降る所がありそうです。山陰も曇りがちで、夜はにわか雨があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は穏やかに晴れる予想です。沖縄も晴れるでしょう。
◎あすの予想気温
朝の最低気温は前日より低い所が多いでしょう。
【最低気温（前日差）】
札幌 -1℃（-1）
仙台 3℃（-3）
東京 4℃（±0）
名古屋 4℃（-1）
新潟 3℃（-3）
大阪 5℃（-1）
福岡 5℃（-2）
日中の最高気温は西日本で前日より高い傾向です。鳥取は前日より6℃高い13℃でしょう。
【最高気温（前日差）】
札幌 3℃（-1）
仙台 10℃（＋1）
東京 12℃（-1）
名古屋12℃（±0）
新潟 10℃（＋1）
大阪 13℃（＋1）
福岡 14℃（＋2）
◎週間予報
・西日本と沖縄
この先は周期的に雨が降りそうです。17日(水)は西日本の各地で雨が降るでしょう。18日(木)から19日(金)にかけては晴れますが、土日はまた天気が下り坂となりそうです。週後半、寒さは緩む見込みです。
・東日本
17日(水)は東海や北陸で雨や雪が降るでしょう。週後半は気温が上がり、20日(土)は東京や名古屋で16℃、北陸も15℃以上となる予想です。21日(日)から22日(月)にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。
17日(水)は東北南部で雨や雪が降るでしょう。こちらも週後半は気温が上がり、週末は広く11月並みの気温となりそうです。20日(土)は札幌でも10℃以上、仙台は土日、15℃まで上がる予想です。