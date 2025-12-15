LG、今年最後の特別セール - 公式ECサイトで大型テレビやPC、家電を割引
LGエレクトロニクス・ジャパンは12月15日、公式オンラインショップで2025年最後の特別セール「LG Holiday SALE 2025」を開催した。セール期間は2025年12月26日23時59分まで。
LG Holiday SALE 2025
LG Holiday SALE 2025では、液晶テレビやモニター、モバイルPC、空気清浄機、ロッカー型の衣類ケア家電「LG Styler」といった製品群を割引価格で提供。例えば86V型4K液晶テレビ「86UT8000PJB」は54％オフの168,000円となるほか、LG Stylerは最大19％オフ、空気清浄機は最大26％オフで販売される。
セールでは公式オンラインショップ限定で、65V型以上テレビの送料・基本設置手数料が無料となる特典や、セール品を含む全製品の保証期間が5年に延長される特典などが用意される。また、新規会員登録で全品5％オフとなる「ウェルカムクーポン」も配布中だ。
