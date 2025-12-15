JR東日本が2025年12月15日、駅ホーム上での危険な録音・撮影行為を防止するための取り組みを実施すると公式サイトで発表した。こうした行為を注意喚起するポスターと動画を制作し、12月16日から管内の主要駅で順次掲載する。

「ようやく本格的に動き出した感じですね」の声

15日の発表では、駅ホームにおいて、録音や撮影に伴う危険な行為が周囲の利用者に迷惑をかける事例が多く発生していると説明している。また、線路や設備に接近し、感電や列車に接触する危険性がある行為も確認されているという。

「駅ホームでの危険な行為は、他のお客さまへのご迷惑となるだけでなく、列車の運行にも大きな影響を及ぼします。すべてのお客さまに安全かつ安心して駅をご利用いただくため、危険な行為は絶対におやめいただき、録音・撮影時は安全へのご配慮をお願いいたします」

ポスターイメージの中央部分には「危険撮り 迷惑撮り 増えてます！！」と大きく書かれ、「脚立撮り」と「長尺撮り」、「乗り出し撮り」、「妨害撮り」が事例として挙げられている。また、駅係員への暴力・暴言についても「絶対におやめください」としている。

JR東日本は、25年12月16日から管内の主要駅で、駅構内やデジタルサイネージでポスターを掲出。さらに26年1月19日からは、公式サイトと公式YouTubeチャンネルでも注意喚起する動画を公開する予定だ。

SNSでは、「ようやく本格的に動き出した感じですね」「あたりまえだと思う」「本格的に取り締まれるようになってほしい」「いいぞもっとやれ」「ついに公式が言ったか」「一般人としては撮影自体禁止にしてくれていいよ」などの声が上がっている。