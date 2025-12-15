“いつも美肌で有名”なRayモデル直伝！すぐ実践できる【行きつけ＆お助けコスメ】

いつも美肌で有名なRayモデルに、肌管理の秘密を特別に聞き込み！今回は、Rayモデル・中村里帆、村瀬紗英、中川紅葉の「行きつけ＆お助けコスメ」をご紹介します。エステやおうちでのセルフケアなど、プロが頼りにするスポット＆コスメを公開♡

Rayモデルの行きつけ＆お助けコスメ いつも美肌で有名なRayモデルに、肌管理の秘密を特別に聞き込み！ クリニックでの美容医療だけでなく、エステやおうちでのセルフケアなど、プロが頼りにするスポット＆コスメを公開します。

Check! 中村里帆 WaNg BiBiのコンジュトックス 「その人にあわせた施術を提案してくれる完全カスタマイズ式。Tゾーンはテカるけど、ほおや鼻まわりは乾燥する、部位で違うわたしの肌悩みに対処してくれるのがいい」 INFORMATION WaNg BiBi 韓国の皮膚科で人気のドクターズコスメをもとに考案された肌管理メニュー。 住：東京都港区南青山5-12-2 倉澤ビル2FB

☎：050-3395-5225

https://shoplinks.to/wangbibi

料：コンジュトックス（スペシャルコース）27,500円

Check! 村瀬紗英 韓国人の友だちおすすめのクリーム 「AESTURAのクリームは、保湿力が高いのにベタつかず、刺激も感じないので1年を通して使ってます。 サーモンDNA成分が入ったリジュオール クリームは、赤みが出やすいという私の肌の悩みを軽減してくれるアイテム」

Check! 中川紅葉 渋谷肌合クリニックのピーリング・フォトフェイシャル・エレクトロポレーション 「この3つの施術をセットで月1回のペースで行っています。 肌の赤みは1回でも効果を実感できたし、この肌管理を続けていたら、ヘア＆メイクさんにもお肌ちゅるちゅると褒められることが増えました！」 INFORMATION 渋谷肌合クリニック 住：東京都渋谷区渋谷2-19-19 宮益坂伊藤ビル6F

☎：03-6712-5204

https://kanonan.com

料：ピーリング 全顔1回 6,000円、フォトフェイシャル 1回 15,960円、エレクトロポレーション 1回 6,000円 IHADAの化粧水 「肌が激弱な私でも、安定して使える！やさしく重ねづけすると、肌がしっとりうるおいます」 イハダ 薬用ローション とてもしっとり［医薬部外品］180mL 1,650円／資生堂 取材・文／政年美代子

