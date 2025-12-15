“いつも美肌で有名”なRayモデル直伝！すぐ実践できる【行きつけ＆お助けコスメ】
いつも美肌で有名なRayモデルに、肌管理の秘密を特別に聞き込み！今回は、Rayモデル・中村里帆、村瀬紗英、中川紅葉の「行きつけ＆お助けコスメ」をご紹介します。エステやおうちでのセルフケアなど、プロが頼りにするスポット＆コスメを公開♡
Rayモデルの行きつけ＆お助けコスメ
いつも美肌で有名なRayモデルに、肌管理の秘密を特別に聞き込み！
クリニックでの美容医療だけでなく、エステやおうちでのセルフケアなど、プロが頼りにするスポット＆コスメを公開します。
Check! 中村里帆
WaNg BiBiのコンジュトックス
「その人にあわせた施術を提案してくれる完全カスタマイズ式。Tゾーンはテカるけど、ほおや鼻まわりは乾燥する、部位で違うわたしの肌悩みに対処してくれるのがいい」
WaNg BiBi
韓国の皮膚科で人気のドクターズコスメをもとに考案された肌管理メニュー。
住：東京都港区南青山5-12-2 倉澤ビル2FB
☎：050-3395-5225
https://shoplinks.to/wangbibi
料：コンジュトックス（スペシャルコース）27,500円
Check! 村瀬紗英
韓国人の友だちおすすめのクリーム
「AESTURAのクリームは、保湿力が高いのにベタつかず、刺激も感じないので1年を通して使ってます。
サーモンDNA成分が入ったリジュオール クリームは、赤みが出やすいという私の肌の悩みを軽減してくれるアイテム」
Check! 中川紅葉
渋谷肌合クリニックのピーリング・フォトフェイシャル・エレクトロポレーション
「この3つの施術をセットで月1回のペースで行っています。
肌の赤みは1回でも効果を実感できたし、この肌管理を続けていたら、ヘア＆メイクさんにもお肌ちゅるちゅると褒められることが増えました！」
渋谷肌合クリニック
住：東京都渋谷区渋谷2-19-19 宮益坂伊藤ビル6F
☎：03-6712-5204
https://kanonan.com
料：ピーリング 全顔1回 6,000円、フォトフェイシャル 1回 15,960円、エレクトロポレーション 1回 6,000円
IHADAの化粧水
「肌が激弱な私でも、安定して使える！やさしく重ねづけすると、肌がしっとりうるおいます」
取材・文／政年美代子
中村里帆
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 佐々木麗
中川紅葉