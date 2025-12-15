タレントの熊切あさ美（45）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛犬のここちゃんが13日に亡くなったことを報告した。

「愛犬ここちゃんが13日亡くなってしまいました」と報告。「我が家のやんちゃ娘ここちゃん、目が見えなくなり、耳もほとんど聞こえなくてもお散歩が大好きで15分くらい毎日お散歩行くと歩いていて、亡くなる2日前も大好きなお散歩に行ったり、14歳と10カ月まだまだ一緒にいれると毎日過ごしていました」と振り返り、「朝方息の仕方が急におかしくなり、最後わたしの腕の中で私の両親とわたしに看取られて苦しまずに亡くなりました」と最期を明かした。

「ここちゃんまだ一緒にいたかった。最後苦しまなくて本当にそこだけは良かった。あんちゃんと仲良くして待っててね」と昨年11月に亡くなった愛犬アンドリューにも言及した。

思い出の写真を動画にまとめたものを公開。「あまりに急すぎて、心がぽかんとしていますが、1番下のころんのためにも悲しい顔をしたらころんも悲しくなっちゃうから、明日からまた笑顔で頑張って過ごします」と前を向き、「ここちゃん、たくさんの幸せをありがとう。ずっとずっと大好きだからね」と愛犬へのメッセージを送った。