aimerfeel福袋2026予約開始。超盛ブラ®or脇高ブラ®が選べるセット

毎年完売必至のaimerfeel（エメフィール）新春福袋が、2025年12月1日より実店舗（一部店舗除く）で予約スタート。今年は、圧倒的な盛り感で支持される「超盛ブラ®」と、快適さと補正力を兼ね備えた「カシュクールレース脇高ブラ®」の2タイプから選べる特別仕様です。どちらも税別10,000円相当の内容が4,500円（税込）で手に入る贅沢セット。気分まで上がるランジェリーを迎えてみませんか♡

選べる2種の限定ブラ福袋



2026年aimerfeel新春福袋は、好みに合わせて選べる2タイプ展開。「超盛ブラ®福袋」は、ふかふか厚手パッドと脇高設計で、谷間をしっかりメイクしたい方におすすめ。

一方「カシュクールレース脇高ブラ®福袋」は、L字ワイヤー採用で長時間でも快適な着け心地と美しい補正力が魅力です。

いずれも福袋限定デザインのブラ＆ショーツに加え、お楽しみ単品ブラ1点、単品ショーツ3点が入った満足度の高い内容となっています。

吸水ショーツPlaySデイリーで、スポーツ時や日常の悩みをサポート！

税別10,000円相当が4,500円



どちらの福袋も、税別10,000円相当の商品が詰まって販売価格は4,500円（税込）。さらに、次回のお買い物に使える1,000円OFFクーポンと、福袋限定ショッパーバッグ付きという嬉しい特典も。

サイズはブラB65～E75、ショーツはMまたはL展開で、お楽しみアイテムはランダム仕様。上下セットではない点も含め、開ける瞬間のワクワク感を楽しめる新春ならではの内容です。

実店舗限定の予約＆販売情報



新春福袋の予約は2025年12月1日（月）より、aimerfeel実店舗にて順次開始。サイズによっては予約完売となる場合があるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

販売開始は実店舗が12月29日（月）より順次、通販サイトは12月25日（木）正午頃を予定しています。※通販サイトでは予約受付は行っておりません。詳細は各店舗スタッフへお問い合わせください。

新しい年は、心ときめくランジェリーから



aimerfeelの新春福袋は、機能性もデザインも妥協したくない大人女性にぴったりの特別セット。選べる2タイプだからこそ、自分の理想に寄り添った一着に出会えます。

お得感はもちろん、身にまとうだけで気分が上がるのも魅力。2026年のスタートを、少し背筋が伸びるランジェリーとともに迎えてみてはいかがでしょうか♪