HKT48の運営会社スタッフらが刺された事件で、30歳の男が逮捕されました。男は「HKT48劇場」の常連客で、月に5〜6回はイベントに来ていたということです。

■“見知らぬ男にいきなり刺された”

警察によりますと、被害にあったのはHKT48を運営する会社のスタッフ。逮捕されたのはその劇場の“常連客”だったといいます。

119番通報「傷害事件でケガ人がいます」

警察によりますと、事件発生は14日午後5時ごろ。現場は福岡市中央区の複数箇所。14日は「Hey! Say! JUMP」のライブが行われていたみずほPayPayドーム。そして、「HKT48」の劇場が入る商業施設です。

“最初の現場”は、ドームの関係者用エレベーターホール。アイドルが写真を撮る場所だといいます。被害にあったのは、HKT48の運営会社スタッフ。

イベントスタッフ（44）「関係者以外がここにいてはいけませんよ」

こう声をかけると、突然、スプレーを噴射され左胸を刺されたといいます。その後、隣接する商業施設でも…

次に襲われたのは、ライブで福岡を訪れ友人と待ち合わせをしていたという女性。“見知らぬ男にいきなり刺された”といいます。

襲われた2人はいずれも命に別条はないということです。

■「包丁で胸あたりを刺した」

事件後、現場から逃走した男。逮捕のきっかけは、“未明の110番通報”でした。

110番通報「事件の男を見た」

現場から10キロ以上離れた春日市の公衆電話からかかってきたという通報。

警察「男は近くにいるのか」

警察が尋ねると…

110番通報「本人だ」

そして、ブツッと切れた電話。その後、駆けつけた警察が公衆電話近くで男を発見。殺人未遂の疑いで無職の山口直也容疑者（30）を逮捕したといいます。山口容疑者は当時、家庭用の包丁2本を所持していたということです。

HKT48のイベントスタッフに対する殺人未遂の疑いで逮捕された山口容疑者。「HKT48劇場」に月に5〜6回通う“常連客”だったといいます。警察の調べに対し…

山口容疑者（30）「エレベーターホールにいたら『なぜそこにいるのか』という趣旨のことを言われたので刺し殺そうと思い、包丁で胸あたりを刺した」

容疑を認めているということです。山口容疑者は女性を刺したこともほのめかしていて、警察は動機などを調べています。