「現場チケットが10枚しか売れておりません」ーーベテランお笑い芸人が発信したSOSがネット上で注目を集めています。



【写真】切実なSOS「チケットが10枚しか売れておりません」

チケットの売れ行きが芳しくないと明かしたのは、お笑い芸人のなだぎ武さん。



なだぎさんは12月に入り、自身の公式Xで「12月23日ディナーショーという名のイベントをします お時間のある方、是非来てくれたら嬉しいですー」とイベント開催を告知しました。しかし、開催1週間前になってもチケットの売れ行きは伸びなかったようで、15日になって「現場チケットが10枚しか売れておりません」と告白。



ファンに向けて「20枚いかないともうこの会場では2度と出来ないそうなので、あのー、、、、一つ皆様、23日の夜空いてるよと言う方、遊びに来て頂けたら幸いです、、、クリプリも用意おりますので、どうかよろしくお願い致します」と呼びかけました。



ネットユーザーの間では「今初めて知りました」「絶対行きます」「めっちゃ行きたい」「行ける人は力を貸してあげて」などの声が。



また、イベント名の「なだぎ武Xmas1曲ディナーショー2025」が誤解を招いているのではと懸念するファンも多く、「ディナーショーだから高額と思われてる？」「1曲歌って終わりだと思ってるのかも」「料金が良心的でワロタ」「めっちゃリーズナブル」などの反応も見られました。



◇



「なだぎ武Xmas1曲ディナーショー2025」は2025年12月23日、開場18:30、開演19:00。会場「A Talk Club WOOFER（ア・トーク・クラブ・ウーファー）」（東京都渋谷区代々木1-32-1 おしろビルB1）。全席自由席、料金は前売2500円（プレゼント付、飲食代別、1オーダー450円以上必要）。チケットは電子チケット販売サービス「LivePocket」で販売中。



◇



なだぎさんは1970年10月、大阪府堺市出身。1989年、NSC大阪校に8期生として入学。大阪校の同期は大山英雄さん、テンダラーの白川悟実さん、千原兄弟、バッファロー吾郎、FUJIWARAなど。「R-1ぐらんぷり」では2007（第5回）と2008（第6回）に2年連続で優勝。1990年代のアメリカの人気ドラマ「ビバリーヒルズ高校白書・青春白書」の登場人物ディランの物まねでブレーク。お笑いグループ「ザ・プラン9」の元メンバー。公式YouTubeチャンネル「なだぎちゃんねる」も人気。