【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】昔から姪を可愛がっていた夫。息子にはスン＜第11話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第11話 姪っ子を溺愛
【編集部コメント】
アラタさんは結婚する前、かなり高額なプレゼントを誕生日やクリスマスに幼いリリちゃんへ贈っていました。アリサさんの元旦那さんから、「姪っ子のお祝いにしては豪華すぎじゃ……？」と引かれたこともあったそう。ユウゴくんが生まれてからは、さすがに高額なプレゼントもなくなりましたが、今でもリリちゃんにおねだりされるとついつい買ってしまうようです。もう二度とお金は貸さないと決めているアラタさんですが、可愛いリリちゃんが困っているのを見て、冷静な判断ができなくなっているようですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
