＜土産の催促？＞子どもの友達にお土産を渡したら「弟が泣いている」と連絡が…家族用にも渡したのに
家族で旅行をすると、お土産を買うこともありますよね。むしろ、お土産を選んだり買ったりするのが楽しい！ という声も少なくないのでは？ 子どもは友達にお土産を買いたいと思うでしょうし、仲よくしてくれているならその家族にも渡したいと思うもの。でも、個別に渡したお土産が、ちょっとしたトラブルを生むこともあるようです。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『家族旅行をしたので、子どもの友達にお土産を渡しました（子どもも友達も小4）。昔からの付き合いもあり、箱のお菓子をご家族用に、子どもの友達にはお揃いのペンを渡したのですが、後からその子の親からきたLINEが「お土産ありがとう！ 弟もペンが欲しかったって泣いているよ〜（笑）」という内容で……。その弟（小1）とはそこまで仲がいいわけではないので、弟にもお土産を買うべきだった？ と悩みました。皆さんは友達のきょうだいにもお土産を買いますか？』
きょうだいゲンカや取り合いになる可能性を考えると……
『家族ぐるみで会うような関係なら、下の子にもあげるかも。親戚の子たちにあげるときは、ケンカをするだろうと思って全員同じものを買ったことはある』
お土産を渡す子の年齢にもよりますが、きょうだいが小さいのであれば、上の子がもらったお土産を羨ましいと感じることもあるかもしれませんね。今回の場合は小学1年生ですから、お姉ちゃんが新しいペンを持っていたら、自分も欲しいと思ってもおかしくないのでしょう。きょうだいでケンカをするかもしれませんから、それを見越して同じものを買うという意見もあります。
良いペンと言いたくて弟をネタにしただけでは
『単に向こうのママは「弟が羨ましがって泣いていたよ」ということをネタに話しただけで、別に「弟にも買ってきてほしかった」という催促の意味ではないと思うけれどね』
『何も考えずに、素敵なペンだったから弟も欲しがっていたと、褒め言葉として書いただけじゃない？』
相手のママのLINEを見る限り、弟にもお土産を買ってきてほしかったという催促のように受け取ることもできます。でも、本来は深い意味はないのかもしれませんね。弟も欲しがるような可愛いペンと伝えたかっただけで、むしろ褒めていると考えることもできそう。昔からの付き合いとのことですから、そのママも軽い気持ちでLINEをしたのではないでしょうか。
悪気がなくてもわざわざ言うと、図々しいと受け取られる
『自分ちが上の子だけもらって下の子がぐずったとしても、相手にそれを言わないわ』
『もし本当に弟が羨ましがって泣いたとしても、それをわざわざ言う？ 相手のママが図々しいというかなんというか』
もし子どもが自分もお土産が欲しかったと泣いたとしても、お土産をくれた人にそれを言うのは、あまり好ましいことではないですね。催促に聞こえますし、お土産がもとできょうだい間でのトラブルが起きているとも受け止められてしまうからです。わざわざLINEでいうことではないというのが、ほかのママたちの意見としてありました。
弟の分は、箱菓子
『友達の弟の分は、家族用の箱菓子に含まれると思うわ』
『家族用にお菓子もあげたんだから、それで十分』
以前から付き合いがあったこともあり、その家には旅行のお土産として箱菓子を渡しています。家族みんなで食べられるように、ある程度数が入っているものですね。弟もそのお菓子を食べるでしょうから、弟の分はそこに含まれていると考えてよいのではないでしょうか。
次からも、やはり友達の分だけでOKでは？
『キリがないよね。1回あげると、次も次もとなってしまう』
『次回からも娘さんの友達の分だけ買おう。相手にすると面倒だから、あえて空気読まずにいこう』
昔から仲よくしている家族とはいえ、子どもが仲よくしているのはその家のお姉ちゃんです。弟も顔見知りなのでしょうが、そこまでの仲ではありません。今回のことで、次は弟の分もお土産を買うと、その後もずっと2人分を買うことになりそうですね。それは面倒ですし、お金もかかってしまいます。それに、相手のママも催促をしているのではなく、可愛いペンだから弟も欲しがっていたというように、ポジティブな考えだったのかもしれません。そのような面も含めると、次にお土産を買うような機会があったとしても、お姉ちゃんの分だけでよさそうですね。