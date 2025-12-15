mora¡¢2025Ç¯ Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
²»³Ú¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömora ¡ÁWALKMAN(R)¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡Á¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡Ömora Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î1Æü¡Á2025Ç¯11·î30Æü¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òmora¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ§Èó¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TOP100¤Ï¤³¤Á¤é
https://mora.jp/ranking?genre=all&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
¡ãÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¥µ¥Þ¥ê¡¼¡ä
¡¦2025Ç¯ºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¡£Áí¹ç¡¦Ë®³Ú¡¦¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥¢¥Ë¥áÉôÌç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¤Ë¤Æ4´§Ã£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯ºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏNumber_i¡ÖGOD_i (EP)¡×¡£Áí¹ç¡¦Ë®³ÚÉôÌç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¤Ë¤Æ2´§Ã£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ï¥¤¥ì¥¾¥·¥ó¥°¥ëÉôÌç1°Ì¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç1°Ì¤ÏÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¿·À±ÌÜÏ¿¡×¡£À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤ÏmoraÆÈÀê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥í¥¹¥ì¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢TM NETWORK¡ÖBEYOND THE TIME (¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ) -2025 Version-¡×¤¬¥·¥ó¥°¥ëÉôÌç¡¿¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¡ä
¡¦º£Ç¯ºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼¡ß¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬ÁÈ¤ó¤À¥¬¥ó¥À¥àºÇ¿·ºî¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX (¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¡£ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌçTOP10¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2°Ì¡ÖBOW AND ARROW¡×¡¢4°Ì¡ÖIRIS OUT¡×¡¢9°Ì¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÖJANE DOE¡×¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Áí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¤Î2°Ì¤Ï ¼ó°Ì¤ËÂ³¤ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖBOW AND ARROW¡×¡¢£³°Ì¤Ë¤ÏNumber_i ¡ÖGOD_i¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÎMrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¦TOP10¡ä
1.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×
2.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖBOW AND ARROW¡×
3.Number_i¡ÖGOD_i¡×
4.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
5.´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×
6.¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×
7.Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×
8.À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×
9.ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×
10.Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×
¡ãÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¡ä¡¡¡Ê¢¨¡Ë
¡¦º£Ç¯ºÇ¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ëNumber_i¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGOD_i (EP)¡×¡£ºòÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ßÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢ËÜÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.¶¡×¤â¡¢¡ÖGOD_i (EP)¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÇËÃÝ¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢3°Ì¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ado¤Î½é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢º£Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¡¦TOP10¡ä¢¨
1.Number_i¡ÖGOD_i (EP)¡×
2.Number_i¡ÖNo.¶¡×
3.Mrs. GREEN APPLE¡Ö10¡×
4.À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¿·À±ÌÜÏ¿¡×
5.Ado¡ÖAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡×
6.ÍÓÊ¸³Ø¡ÖFeel / mild days¡×
7.¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ÖTHANK YOU SO MUCH¡×
8.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖLOST CORNER¡×
9.¸åÆ£¤Ò¤È¤ê&°ËÃÏÃÎÆú²Æ&»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦&´îÂ¿°êÂå¡Ö¤¤é¤é ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡×
10.ONE OK ROCK¡ÖDETOX¡×
¡Ê¢¨ ¡ãÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10¡ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁ´¶Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤ò½¸·×¤·¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ã¥Ï¥¤¥ì¥¾¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¿¥Ï¥¤¥ì¥¾¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¡ä
¡¦¥Ï¥¤¥ì¥¾ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯Âç³èÌö¤·¤¿¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°VTuber¡¦À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¿·À±ÌÜÏ¿¡×¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥ì¥¾¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¿·À±ÌÜÏ¿¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª »ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡É³×Ì¿¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡Ê¾®¤µ¤Ê³×Ì¿¡Ë¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥Ï¥¤¥ì¥¾¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¦TOP10¡ä
1,ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×
2,Number_i¡ÖGOD_i¡×
3,À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×
4,¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×
5,ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖBOW AND ARROW¡×
6,ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
7,ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×
8,Number_i¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×
9,´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×
10,SixTONES¡ÖStargaze¡×
¡ã¥Ï¥¤¥ì¥¾¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¡¦TOP10¡ä¢¨
1.À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¿·À±ÌÜÏ¿¡×
2.Ado¡ÖAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à¡×
3.Mrs. GREEN APPLE¡Ö10¡×
4.Number_i¡ÖGOD_i (EP)¡×
5.¸åÆ£¤Ò¤È¤ê&°ËÃÏÃÎÆú²Æ&»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦&´îÂ¿°êÂå¡Ö¤¤é¤é ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡×
6.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖLOST CORNER¡×
7.Çò¾å¥Õ¥Ö¥¡ÖFBKINGDOM ¡ÈBlessing¡É¡×
8.²ÖÉè¡Ö¶÷ÏÃ¡×
9.Number_i¡ÖNo.¶¡×
10.ÍÓÊ¸³Ø¡ÖFeel / mild days¡×
¢¨¡ã¥Ï¥¤¥ì¥¾¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10¡ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁ´¶Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤ò½¸·×¤·¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥í¥¹¥ì¥¹¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¿¥í¥¹¥ì¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¡ä
¡¦¥í¥¹¥ì¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡ÙÂè11ÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¤¢¤ëTM NETWORK¡ÖBEYOND THE TIME (¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ) -2025 Version-¡×¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¤È¤â¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Áí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç1°Ì¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¤¬¥í¥¹¥ì¥¹¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¤Ç¤â2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£3°Ì¤Ë¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¼çÂê²Î¤ÎAdo¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¡¢4°Ì¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥í¥¹¥ì¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XIV¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÁÄ·øÀµ·Ä¤¬¼ê¤¬¤±¤ëFINAL FANTASYºîÉÊ¤¬2°Ì¡¢4°Ì¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë¿å¼ùÆà¡¹¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCONTEMPORARY EMOTION¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥í¥¹¥ì¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥í¥¹¥ì¥¹¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¦TOP10¡ä
1.TM NETWORK¡ÖBEYOND THE TIME (¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ) -2025 Version-¡×
2.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×
3.Ado¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×
4.¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×
5.YOASOBI¡ÖUNDEAD¡×
6.SixTONES¡ÖStargaze¡×
7.King & Prince¡ÖHEART¡×
8.Ado¡ÖEpisode X¡×
9.King & Prince¡ÖI Know¡×
10.À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×
¡ã¥í¥¹¥ì¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¡¦TOP10¡ä¢¨
1.TM NETWORK¡ÖBEYOND THE TIME (¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ) -2025 Version-¡×
2.ÁÄ·ø Àµ·Ä¡ÖPulse: FINAL FANTASY XIV Remix Album Vol. 2 (Session 1)¡×
3.¿å¼ùÆà¡¹¡ÖCONTEMPORARY EMOTION¡×
4.ÁÄ·ø Àµ·Ä¡ÖFINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL - EP5¡×
5.ÁÄ·ø Àµ·Ä¡ÖPulse: FINAL FANTASY XIV Remix Album Vol. 2 (Session 2)¡×
6.ÇµÌÚºä46¡ÖÊâÆ»¶¶ (Special Edition)¡×
7.ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers (Special Edition)¡×
8.ÇµÌÚºä46¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸ (Special Edition)¡×
9.tuki.¡Ö15¡×
10.°ËÆ£ ¸¼£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¥¬2 ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ª¥Ö¥¶¥»¥Ö¥ó Original Soundtrack¡×
¢¨¡ã¥í¥¹¥ì¥¹¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10¡ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁ´¶Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤ò½¸·×¤·¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ë¥á¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¿¥¢¥Ë¥á¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¡ä
¡¦¥¢¥Ë¥á¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬TOP£³¤òÆÈÀê¡£1°Ì¤Ïº£Ç¯¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤È¤â¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX (¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) ¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖPlazma¡×¡¢2°Ì¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖBOW AND ARROW¡×¡¢3°Ì¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡ËÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á ÄÀÌÛ¤ÎËâ½÷¤Î±£¤·¤´¤È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÎÍÓÊ¸³Ø¡ÖFeel / mild days¡×¤¬Æ²¡¹¤Î£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤¬TOP10¤Î¤¦¤Á3ºîÉÊ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION¡ØONE PIECE¡Ùµû¿ÍÅçÊÔ¡×ED¼çÂê²Î¤ÎBE:FIRST¡ÖSailing¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¢¥Ë¥á¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¦TOP10¡ä
1.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX (¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
2.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖBOW AND ARROW¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
3.ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡× (·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î)
4.´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
5.¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
6.Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
7.À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×(¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
8.ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×(·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ)
9.Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
10.LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×(·à¾ìÈÇ¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù ¼çÂê²Î)
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¡¦TOP10¡ä¢¨
1.ÍÓÊ¸³Ø¡ÖFeel / mild days¡×
2.¸åÆ£¤Ò¤È¤ê&°ËÃÏÃÎÆú²Æ&»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦&´îÂ¿°êÂå¡Ö¤¤é¤é ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡×
3.BE:FIRST¡ÖSpacecraft / Sailing¡×
4.·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡ÖWe will¡×
5.TM NETWORK¡ÖBEYOND THE TIME (¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ) -2025 Version-¡×
6.Ave Mujica¡ÖCompleteness¡×
7.·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡ÖRe:·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×
8.ÁÄ·ø Àµ·Ä¡ÖPulse: FINAL FANTASY XIV Remix Album Vol. 2 (Session 1)¡×
9.·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×
10.¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¿´¤«¤é / Í¦µ¤100%¡×
¢¨¡ã¥¢¥Ë¥á¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10¡ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁ´¶Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤ò½¸·×¤·¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î²»³Ú¥Ò¥Ã¥È¤ò¸ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤²»¸»¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢¡ÖË®³Ú¡×¡ÖÍÎ³Ú¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾¡×¤Ê¤É³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ömora¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢°ìÈÌÅª¤ÊCD¥»¡¼¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÈÊ»¤»¤Æ¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ömora¡×2025Ç¯Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100¤Ï¤³¤Á¤é
Áí¹ç
https://mora.jp/ranking?genre=all&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
Ë®³Ú
https://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
ÍÎ³Ú
https://mora.jp/ranking?genre=i&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
¥Ó¥Ç¥ª
https://mora.jp/ranking?genre=video&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
¥¢¥Ë¥½¥ó
https://mora.jp/special/animesong_ranking2025
¥Ï¥¤¥ì¥¾
https://mora.jp/ranking?genre=hires&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
¥í¥¹¥ì¥¹
https://mora.jp/ranking?genre=lossless&term=yearly&month=curMonth&year=2025&period=yearly
¡ã¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤È¤Ï¡ä
¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡×¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎCD ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ðÊóÎÌ¤ò»ý¤Ä¹â²»¼Á²»¸»¡£
½¾Íè¤Î°µ½Ì²»¸»¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú´ï¤äÀ¼¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤ä±ð¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤äÎ×¾ì´¶¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤ò¤è¤ê´¶Æ°Åª¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ömora¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ
ºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤éË®³Ú¡¢ÍÎ³Ú¤ÎÌ¾È×¤ò¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥í¥¹¥ì¥¹¡¦AAC¤ÇÇÛ¿®Ãæ
ËÉÙ¤Ê·èºÑÊýË¡¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û(Android/iPhone)Åù¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹ØÆþ¡¢ºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃ¼Ëö¤Ç10²ó¤Þ¤ÇºÆ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ WALKMAN(R)¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó(R)¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¡Ömora¡×¤ª¤è¤Ó¥â¡¼¥é¤ÎÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ömora¡¡¡ÁWALKMAN(R)¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://mora.jp/