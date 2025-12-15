オーイシマサヨシ、2026年第1弾SG「ニンゲン」が1月11日配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」が2026年1月11日より配信リリースすることが決定した。

本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて2026年1月10日より放送予定のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマとなっている。

今回公開されたアニメのメインPVでは楽曲の一部が一足先に聴けるので是非チェックしてほしい。

＜オーイシマサヨシ コメント＞

この度、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OP主題歌を担当することになりました人間大好きオーイシマサヨシです！

原作ストーリーに唸ったり涙したりしながら人間について考えていたら、いつの間にか良い曲が仕上がっていました！個人的にもお気に入りの楽曲です！

OP主題歌「ニンゲン」、作品と合わせて何卒よろしくお願いします！

●リリース情報

New Digital Single

オーイシマサヨシ

「ニンゲン」

2026年1月11日配信開始

配信リンクはこちら

https://014014.lnk.to/NINGEN

●作品情報

TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて

2026年1月10日(土)より毎週土曜26:00〜

【スタッフ】

原作：来栖夏芽 『人外教室の人間嫌い教師』（KADOKAWA刊）

キャラクター原案：泉彩／来栖夏芽

監督：岩永彰

シリーズ構成：高山カツヒコ

キャラクターデザイン：岡田万衣子

サブキャラクターデザイン：平山英嗣／渡辺佳奈子／小島智加

美術監督：藤澤陽

色彩設計：塩田智聖

プロップ設定：原由和

美術設定：長澤順子

３Ｄディレクター：長岡雄太

撮影監督：武原健二

編集：伊藤潤一

音響監督：八木沼智彦

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：宮崎誠

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：asread.

【キャスト】

人間零：増田俊樹

水月鏡花：雨宮天

尾々守一咲：大西沙織

右左美彗：長縄まりあ

羽根田トバリ：田辺留依

龍崎カリン：沼倉愛美

根津万智：福圓美里

黒澤寧々子：上田麗奈

若葉葵：石川由依

小此鬼マキ：堀江由衣

関連リンク

オーイシマサヨシ（大石昌良）オフィシャルサイト

https://www.014014.jp/

TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』公式サイト

https://jingai-kyoshitsu-anime.com