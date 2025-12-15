¾®ÁÒ Í£¡¢New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬2026Ç¯2·î11ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤¬°ìµó²ò¶Ø¡ª
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾®ÁÒ Í£¤¬¡¢New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡ã¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡ä¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢É½Âê¶Ê¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï‟¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡È¤â°Õ¼±¤·¤¿´Å¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ðÊó¤ä¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó¤Ê¤É¤â°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Î2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÏFC¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØYui¡Çs¡öcompany. ¼Ò°÷Áí²ñ2026 ¡Á´Å¤¤¹á¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ♡¡Á with music by baladin pops¡Ù¤Î³«ºÅÆü¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ãbaladin pops¡ä¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¶¦¤ËFC¥¤¥Ù¥ó¥È»Ë¾å½é¤Î¥ß¥Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÀ§Èó»²²Ã¤·¤è¤¦¡£
2026Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï½é¤ÎFC¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¾®ÁÒ Í£ New¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×
2026Ç¯2·î11ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¡ÜDVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§COZC-2304¡Á5
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ× CD Only¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCC-18321
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
¡¦¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¡ÜLPÎ¾ÌÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤½é²ó¸ÂÄêÈ×¥»¥Ã¥È
Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡ãCD¡ä
1.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë
ºî»ì¡§ËÜÅÄÀµ¼ù¡ÊDream Monster¡Ë¡¿¾®ÁÒ Í£¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ËÜÅÄÀµ¼ù¡ÊDream Monster¡Ë
2.Ì¤Äê
3.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë Instrumental
4.Ì¤Äê Instrumental
¡ãDVD¡ä
¡¦¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×MUSIC VIDEO
¡¦JACKET¡õMUSIC VIDEO MAKING MOVIE
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2Âç¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¾ðÊó
¡¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¡ÜLP¥µ¥¤¥ºÎ¾ÌÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3ËçÉÕ¤¡¡¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×
¡¦LP¥µ¥¤¥ºÎ¾ÌÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3Ëç¥»¥Ã¥È
¡¦2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¤æ¤¤¤æ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¾®ÁÒ¤¯¤¸¡¡¤¯¤¸ÈÖ¹æ
¼õÃíÀ¸»º¼õÉÕ¡§1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¡°Ê¹ß¤ÏÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤êÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÃí¼õÉÕURL
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8786/
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼2¸ÄÉÕ¤¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¥»¥Ã¥È
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡2¸Ä
¡¦2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¤æ¤¤¤æ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¾®ÁÒ¤¯¤¸¡¡¤¯¤¸ÈÖ¹æ
¼õÃíÀ¸»º¼õÉÕ¡§1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¡°Ê¹ß¤ÏÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤êÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÃí¼õÉÕURL
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8787/
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¾®ÁÒ Í£ New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¤ª¼êÅÏ¤·²ñ¡ÁÍ£¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Á
¾®ÁÒ Í£ New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÍ£¤Á¤ã¤ó¤¬É½»æ¤Î»¨»ïÉ÷A4¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ò¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜ¿Í¤è¤ê¤ª¼êÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÅÏ¤·²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸À¤ªÏÃ¤·¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³Æ²ñ¾ì¤Î±þÊçÂÐ¾ÝË¡¿Í¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§Äº¤¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤!
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÍ£¤Á¤ã¤ó¤¬É½»æ¤Î»¨»ïÉ÷A4¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ò¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾®ÁÒ Í£ËÜ¿Í¤è¤ê¤ª¼êÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼êÅÏ¤·²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸À¤ªÏÃ¤·¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://columbia.jp/ogurayui/live.html#event
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¿ ÄÌ¾ïÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¿ ÄÌ¾ïÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¿ ÄÌ¾ïÈ×¡¡LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡¶¦ÄÌ¡ËLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡¶¦ÄÌ¡ËLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡¶¦ÄÌ¡ËLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡¶¦ÄÌ¡ËLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡¶¦ÄÌ¡ËLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Amazon¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈ×¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¿¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦Yui¡Çs¡öcompany.¡§¡¡Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¡¡¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦³ÆLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÆLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¤æ¤¤¤æ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¾®ÁÒ¤¯¤¸
¾®ÁÒ Í£ New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤æ¤¤¤æ¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¾®ÁÒ¤¯¤¸¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
º£²ó¤â¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤Î¾®ÁÒ¤¯¤¸¡ªÅöÁªÈÖ¹æ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®À¸ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÂçÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¥Ú¡¼¥¸
ÂÐ¾Ý¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é>>>
https://shop.columbia.jp/shop/e/eogurakuji26spring/
»²²ÃÊýË¡
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¥Ú¡¼¥¸¤ÇNew¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËCD1Ëç¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¢¾®ÁÒ¤¯¤¸ÈÖ¹æ¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÁÒ¤¯¤¸ÅöÁªÈÖ¹æ¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î14Æü(Æü)21:00¡Á1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÅÐÏ¿´ü´Ö¡§1·î13Æü(²Ð)¡Á1·î25Æü(Æü)23:59
¾®ÁÒ¤¯¤¸ÈÖ¹æ¤Î¤´°ÆÆâ¡§2·î6Æü(¶â)18:00º¢
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¾®ÁÒ Í£ New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×
¡¦¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¡ÜLPÎ¾ÌÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÕ¡¡¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¡¡¡3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼2¸ÄÉÕ¤½é²ó¸ÂÄêÈ×¥»¥Ã¥È¡¡5200±ß¡Æ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡¡2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë¡¡1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅöÁª·ÊÉÊ
ÆÃ¾Þ¡§Í£¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸ÅÅÏÃ¡¡£³Ì¾ÍÍ¡¡ÂÐ¾Ý¡§¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¥»¥Ã¥È/¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¿¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡³Æ1Ì¾
1Åù¾Þ¡§¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ä15Ì¾ ¢¨ÂÐ¾Ý¡§Á´·ÁÂÖ
2Åù¾Þ½é²ó¡§¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ä5Ì¾ ¢¨ÂÐ¾Ý¡§¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡õ½é²ó¸ÂÄêÈ×
2Åù¾ÞÄÌ¾ï¡§¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ÄÌ¾ïÈ×¡Ä5Ì¾ ¢¨ÂÐ¾Ý¡§ÄÌ¾ïÈ×
2Åù¾Þ¥³¥í¡§¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×¡Ä5Ì¾ ¢¨ÂÐ¾Ý¡§¥³¥í¥à¥Ó¥¢È×
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://columbia.jp/ogurayui/info.html#jumbo
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
Yui¡Çs¡öcompany.¼Ò°÷Áí²ñ2026 ¡Á´Å¤¤¹á¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ♡¡Á with music by baladin pops
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡Î1Éô¡Ï14:00³«¾ì/ 14:45³«±é
¡Î2Éô¡Ï17:45³«¾ì/ 18:30³«±é
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿ËàÂç¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
»ØÄêÀÊ9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤
½÷ÀÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢ÀÊ9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô¸ø±é¤ª¿½¹þ¤ß²Ä¡Ë
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÆüÍ¹Á÷Åù¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó
¢¨ÉÔÎÉÉÊ¸ò´¹¤ÏÅöÆü¤Î¤ßÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾®ÁÒ Í£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://ogurayui-official.com/