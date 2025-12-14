TVアニメ『スノウボールアース』2026年4月日本テレビ系にて放送開始！初のアニメ映像を使ったティザーPVとティザービジュアルが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、そして12月26日発売の最新コミックス10巻までの累計発行部数が70万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。単行本発売にあわせて数々の著名人から期待のコメントが寄せられ話題となっていた本作が、遂に2026年4月より日本テレビ系にてTVアニメを放送。

このたび、初のアニメ映像を使ったティザーPV、そしてティザービジュアルが公開となった。

またキャスト情報と、各キャストが演じるキャラクタービジュアルも解禁。本作の主人公で、極度の人見知りだが人類の“救世主”である流鏑馬鉄男役を吉永拓斗、鉄男の親友で心優しい性格のロボット・ユキオ役を平川大輔、焦熱怪獣を操る好奇心旺盛な女性・乃木蒼役を小清水亜美、研究熱心で高い技術を持つ瀧村矧音役を田村 好が演じることが公開された。

また追加スタッフ情報も解禁。数々のロボットアニメに参加し、メカデザインに精通するアニメーター、金 世俊氏（代表作：シン・エヴァンゲリオン劇場版（劇場/2021）：メカ作画監督、機動戦士Gundam GQuuuuuuX：アニメーションメカニカルデザインほか）をはじめ、各分野の実力派スタッフが集結。2026年4月の放送に向けて、ますます盛り上がりを見せる本作の展開に乞うご期待！

公開されたティザービジュアルは、主人公・流鏑馬鉄男が中央に凛々しく立ち、その背後には親友である巨大ロボット・ユキオが堂々たる姿でたたずんでいる。“救世主”と呼ばれる少年と、その相棒のロボットによる壮大な物語の幕開けを予感させるビジュアルとなった。一方で、コピーにある通り『友達「0」の少年』である鉄男がいったいどのように物語を紡いでいくのか、新たな主人公像をみせる彼の活躍に乞うご期待！

また、2026年4月より日本テレビ系にて放送開始となる、TVアニメ『スノウボールアース』。数々の著名人からアニメ化を期待された今作が、ついに初のアニメ映像を使ったティザーPVが解禁となった。

人見知りの主人公・鉄男と、面倒見のいい親友のロボット・ユキオの二人は、人類の存亡をかけた宇宙での最終決戦に挑みます。銀河怪獣との激闘を終えた鉄男は、地球へ帰還。ところがコールドスリープから目覚めた鉄男が目の当たりにしたのは…一面を雪と氷に覆われ変わり果てた地球の姿だった。

なぜ地球は凍ってしまったのか？なぜ宇宙にいるはずの銀河怪獣が地球にいるのか？深まる謎を胸に鉄男は凍結した地球へ足を踏み出し、物語は新たな幕をあける。

さらに、鉄男とユキオが出会う新たな仲間、乃木蒼と瀧村矧音の姿も登場。彼女たちが物語にどのように関わっていくのか、その出会いが何をもたらすのか、期待が高まる。巨大ロボット・ユキオと銀河怪獣の大スケールで繰り広げられるド迫力のバトルアクションシーンにも注目だ。

地球全土が凍結した“スノウボールアース”という極限の世界を舞台とする壮大なSF冒険譚、そして過酷な状況下で育まれる彼らの熱い友情のドラマに、ぜひ注目してほしい。

●作品情報

アニメ『スノウボールアース』

2026年4月日本テレビ系にて放送開始

＜INTRODUCTION＞

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！

各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、

コミックスはシリーズ累計70万部を突破の話題作。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、

いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！

＜STORY＞

「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

【スタッフ】

原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

関連リンク

「スノウボールアース」公式サイト

https://snowballearth.net